震驚社會的毒殺案持續審理中。澳洲男子Alex於2023年來台就讀大學華語班學習中文，期間與剛喪夫的台籍婦人楊錦屏交往。不料Alex因想分手返回澳洲，楊婦涉嫌以老鼠藥下毒留人，導致他3度瀕臨死亡。台北地方法院今（11日）開庭審理楊婦涉犯殺人未遂案，Alex與父母專程來台出庭作證。庭訊自上午9時30分開始，一直到傍晚5時10分才結束，歷時約7小時40分鐘、將近8小時。案發當時，Alex的親人一度懷疑是台灣小吃遭老鼠藥污染，引發外界關注與討論。對此，Alex與父母委任的台籍律師陳亮廷受訪表示，本案過程「確實有一些誤會」，當時因父母相當擔心Alex的狀況，才會對台灣小吃的安全性提出質疑，對此Alex與父母也特別向台灣社會大眾致歉。律師陳亮廷表示，Alex與父母其實很開心能再次回到台灣，也依照檢察官、法院及被告辯護律師的程序完成作證，其餘部分將交由法院審理。至於Alex是否提出民事求償，律師透露確實已提告，但金額仍待後續程序，暫不對外說明。至於被告楊錦屏至今未曾與Alex聯繫或致歉，律師表示，刑責輕重將由法官依法裁量。Alex在庭訊中也表示，希望法院能給予適當判決，不希望類似事件再次發生。他坦言，自己與父母從未想過只是來台求學，竟會遭遇這樣的事情，至今仍感到震驚。另外，Alex與父母此次來台出庭作證的機票與住宿費用，律師表示將向法院聲請補助旅費，但具體金額不便透露。庭訊結束後，有記者以中文詢問Alex「是否會害怕台灣」，律師則代為回應表示Alex目前心情很好。離開前，Alex也以流利中文與媒體互動，最後揮手向記者說「再見」。