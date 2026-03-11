我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰民甩掉前東家之後，迅速簽約新公司成為GD師弟。（圖／泰民IG）

韓國男團SHINee成員泰民日前才和經紀公司Big Planet Made Entertainment（BPM）提前解約，消息宣布不到一個月，他今（11）日宣布加盟Galaxy Corporation，成為GD、金鍾國的同門師弟，值得一提的是，泰民將於4月出席美國音樂節科切拉（Coachella），屆時GD的團體BIGBANG也會合體登台，掀起許多關注。泰民今日正式宣布加盟Galaxy Corporation，成為GD、宋康昊、金鍾國等人的同門師弟，新公司透露，未來將結合泰民的藝術實力與公司在機器人與人工智慧領域的技術，打造更具創新性的全球企劃。泰民原隸屬於SM娛樂，2024年離開後加入Big Planet Made Entertainment（BPM），然而該公司近期被爆出資金周轉困難與拖欠薪資等爭議，根據了解，公司積欠泰民高達數十億韓元的演出酬勞，甚至一度由他自掏腰包墊付舞者與工作人員的薪資，以維持團隊運作。隨著爭議擴大，泰民於2月24日被爆出與Big Planet Made Entertainment提前解約，並在短短約15至16天內迅速找到新東家，火速與Galaxy Corporation簽約，顯示他在韓國娛樂圈依舊具備極高人氣與市場價值。值得關注的是，泰民也即將寫下K-pop歷史新紀錄，他預計於2026年4月11日與18日登上美國大型音樂節科切拉（Coachella）舞台，成為史上首位以個人身份登上該音樂節的韓國男歌手，外界普遍認為，這場演出不僅是他個人事業的重要里程碑，也將為K-pop在全球舞台再添一筆歷史紀錄。