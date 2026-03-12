「 樂桃航空 Peach Aviation」機票優惠活動來了！今（12）日開賣，活動將至2026年3月15日23:59為止，此次「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」活動可適用此優惠的期間為2026年3月17日～10月23日，主打飛日本單程最低1580元起。台灣虎航也同樣於今日10:00開賣「Hello Spring！攏馬有春」優惠活動，共18條航線將有單程未稅1199元起之優惠，另外華航也推出78折的春季促銷優惠。《NOWNEWS》整理三家航空此次促銷活動各航線價格、預訂方式等資訊一次看。
樂桃航空：5航線單程未稅價1580元起
樂桃航空（Peach Aviation）此次活動促銷開跑，主打「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」Minimum票價類型單程新台幣1580元起，預訂2026年3月17日～2026年10月23日之間的航班將有優惠價。適用航線包含台北(桃園)出發來往大阪(關西)、東京(成田)、東京（羽田)、名古屋(中部)、沖繩(那霸)共5條航線。樂桃航空今（12）日開賣，於官網可下訂。
🟡本次樂桃航空「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」促銷機票適用航線特價一次看：
▪️台北(桃園)-大阪(關西) 1780元起（搭乘期間4月05日～4月08日）、2280元起（搭乘期間4月14日～6月16日）
▪️台北(桃園)-東京(羽田) 2890元起
▪️台北(桃園)-東京(成田) 2390元起
▪️台北(桃園)-沖繩(那霸) 1780元起（搭乘期間3月24日～6月16日）、1580元起（搭乘期間5月31日～6月02日）
▪️名古屋(中部) -台北(桃園)1880元起
以上票價為每位乘客單程之Minimum 票價，各航線有部分時段不適用此優惠。除票價外，須另支付機場服務費等，行李託運和預選座位皆須另外付費，但是樂桃航空不另收燃油費。無法指定Fast Area座位類型。
🟡樂桃航空促銷機票訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。
二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。
▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）
虎航推「Hello Spring！攏馬有春」優惠活動 18條航線單程未稅價1199元起
台灣虎航機票促銷活動來了，虎航此次推出「Hello Spring！攏馬有春」優惠活動，單程未稅價只要1199元起，將於今（12）日10:00開賣，可下訂2026年3月12日- 2026年6月30日之間出發的檔期機票。此次優惠促銷包含飛往日本、韓國、泰國、越南共4國家之航線，從台北、台中、高雄出發都有，共計有18條航線有特價。
🟡虎航「Hello Spring！攏馬有春」優惠一覽：
優惠時間：2026年3月12日10:00~3月13日23:59止
適用出發時間：2026年3月12日2026年6月30日
優惠內容：單程未稅價1199元起
🟡虎航「Hello Spring！攏馬有春」航線一覽：
📍台北出發：
東京成田 / 東京羽田 / 名古屋 / 沖繩 / 仙台 / 新潟 / 大分 / 宮崎 / 仁川 / 濟州 / 普吉島 / 峴港
📍台中出發：
濟州
📍高雄出發：
東京成田 / 沖繩 / 仙台 / 金浦 / 濟州
中華航空推出春季促銷 精選航線78折起
中華航空也推出春季精選航線促銷優惠，主打78折起，即日起開跑至4月2日，可下訂即日起至10月31日前之航班的優惠，從台北（桃園）飛往大阪來回含稅價1萬3260 元起、東京（成田）1萬5326元起、沖繩1萬5元。高雄（小港）出發也有特價，飛大阪1萬2420元、東京（成田）1萬4929元起。
資訊來源：樂桃航空、台灣虎航、中華航空
我是廣告 請繼續往下閱讀
樂桃航空（Peach Aviation）此次活動促銷開跑，主打「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」Minimum票價類型單程新台幣1580元起，預訂2026年3月17日～2026年10月23日之間的航班將有優惠價。適用航線包含台北(桃園)出發來往大阪(關西)、東京(成田)、東京（羽田)、名古屋(中部)、沖繩(那霸)共5條航線。樂桃航空今（12）日開賣，於官網可下訂。
▪️台北(桃園)-大阪(關西) 1780元起（搭乘期間4月05日～4月08日）、2280元起（搭乘期間4月14日～6月16日）
▪️台北(桃園)-東京(羽田) 2890元起
▪️台北(桃園)-東京(成田) 2390元起
▪️台北(桃園)-沖繩(那霸) 1780元起（搭乘期間3月24日～6月16日）、1580元起（搭乘期間5月31日～6月02日）
▪️名古屋(中部) -台北(桃園)1880元起
以上票價為每位乘客單程之Minimum 票價，各航線有部分時段不適用此優惠。除票價外，須另支付機場服務費等，行李託運和預選座位皆須另外付費，但是樂桃航空不另收燃油費。無法指定Fast Area座位類型。
🟡樂桃航空促銷機票訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。
二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。
▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）
虎航推「Hello Spring！攏馬有春」優惠活動 18條航線單程未稅價1199元起
台灣虎航機票促銷活動來了，虎航此次推出「Hello Spring！攏馬有春」優惠活動，單程未稅價只要1199元起，將於今（12）日10:00開賣，可下訂2026年3月12日- 2026年6月30日之間出發的檔期機票。此次優惠促銷包含飛往日本、韓國、泰國、越南共4國家之航線，從台北、台中、高雄出發都有，共計有18條航線有特價。
🟡虎航「Hello Spring！攏馬有春」優惠一覽：
優惠時間：2026年3月12日10:00~3月13日23:59止
適用出發時間：2026年3月12日2026年6月30日
優惠內容：單程未稅價1199元起
🟡虎航「Hello Spring！攏馬有春」航線一覽：
📍台北出發：
東京成田 / 東京羽田 / 名古屋 / 沖繩 / 仙台 / 新潟 / 大分 / 宮崎 / 仁川 / 濟州 / 普吉島 / 峴港
📍台中出發：
濟州
📍高雄出發：
東京成田 / 沖繩 / 仙台 / 金浦 / 濟州
中華航空推出春季促銷 精選航線78折起
中華航空也推出春季精選航線促銷優惠，主打78折起，即日起開跑至4月2日，可下訂即日起至10月31日前之航班的優惠，從台北（桃園）飛往大阪來回含稅價1萬3260 元起、東京（成田）1萬5326元起、沖繩1萬5元。高雄（小港）出發也有特價，飛大阪1萬2420元、東京（成田）1萬4929元起。