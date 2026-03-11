我是廣告 請繼續往下閱讀

華邦電董事會決議每股配發現金股利0.5元，合計將發出約22.5億元，除息交易日訂在3月27日，除息基準日為4月4日，現金股利預計5月4日入帳。華邦電2025年每股純益0.88元，寫下近三年新高，顯示營運已逐步走出谷底。單看去年第4季，營收266.25億元，季增22.3%、年增42.4%，單季每股純益0.76元，成長力道明顯。今年以來，華邦電營運延續升溫趨勢，先前公告1月合併營收117.78億元，年增94.16%、月增20.6%；歸屬母公司淨利27.83億元，年增逾5倍，每股純益0.62元。此外，今年資本支出預算達421億元，創歷史新高。對於後市，華邦電指出，目前整體產能維持滿載，需求主要來自車用電子、網通設備、Edge AI與智慧裝置等應用。隨著人工智慧快速滲透終端裝置，市場對記憶體容量與效能的要求同步提升，也成為支撐需求的重要力量。供給面，華邦電分析，國際記憶體大廠近年持續將產能轉向DDR5與HBM等高階產品，使DDR4等成熟製程供給逐步收斂，在需求相對穩定下，成熟製程記憶體市場已出現偏緊現象，近期價格也呈現溫和上漲，有助整體營運表現續強。因應未來成長，華邦電台中廠擴產計畫已啟動，預計今年年中開始裝機、年底逐步開出產能，高雄新廠產能也將陸續加入，支援DRAM與NAND產品生產，並保留製程調整彈性。