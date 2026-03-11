美國總統川普（Donald Trump）將於本月31日訪問中國，與中國國家主席習近平舉行「川習會」。《彭博社》報導，中國官員對於美方太倉促、白宮缺乏前期溝通感到不滿，預計只會討論貿易與商業合作，難以深入討論外交、安全等敏感議題。中國學者認為，北京的第一議題是台灣。
《彭博社》報導，距離「川習會」僅剩三週，但北京對美方準備工作不足感到挫敗。中方認為這可能導致這場具有里程碑意義的峰會僅侷限於貿易協議，而讓關鍵的外交與安全事務懸而未決。
知情人士透露，中國的挫敗感部分源於白宮背離北京的標準做法，即在元首國事訪問前數月，先由美國高級官員訪華打下基礎。在川普2017年訪問中國前數個月，國務卿和商務部長就先行前往中國。
據知情人士透露，隨著準備工作展開，一組由較低級別美國官員組成的先遣小組已於本月初抵達北京。他們的訪問以及中方對規劃進度的焦慮最早由《南華早報》報導。
不過，一位獲准匿名討論規劃的白宮官員表示，川普政府對後勤和政策成果的訪問準備工作感到非常放心。中國外交部則表示，雙方「就兩國元首間的互動保持溝通」，但未作詳細說明。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國副總理何立峰預計本週末將在巴黎舉行最新一輪會談，重點通常集中在貿易。在缺乏更周密協調的情況下，預計貿易和商業合作會成為峰會主要成果。包括中國向波音公司訂購500架噴射機。川普還希望與輝達達成協議，向中國非軍事公司出口先進的H200晶片。議程還可能包括中國在美國電動汽車、電池領域的投資，以及AI和文化交流。
部分中國分析人士擔心，目前狀況來看，雙方幾乎沒有時間在關稅和商業交易之外的棘手問題上打下基礎。中國復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，「從中方角度來看，這次我們議程的首要問題將是台灣。不是貿易、不是投資、也不是技術。」
雖然美國政府缺乏周密規劃引起中國不滿，但在川普的白宮中這是常態。重大活動通常匆忙安排，幕僚們不願達成協議或過度設計會議，因為他們深知總統將「自發性」視為優勢，且經常變換策略。事實上，歷屆美國外交官都對中方偏好的會談風格表示不耐，認為那通常包含漫長且照本宣科的開場白，領袖間缺乏動態交流。
