旺矽公布去年財報，受惠AI、高效能運算與ASIC需求持續升溫，全年獲利與每股純益雙雙刷新歷史紀錄，董事會並通過擬配發每股現金股利22元。旺矽2025年歸屬母公司淨利約31.77億元，每股純益33.49元，雙雙改寫新高。全年合併營收133.71億元，年增31%，同樣創下歷史最佳成績，毛利率則達55.55%，也是歷年新高水準。單看去年第4季，旺矽營運續創高峰，合併營收38.35億元，季增12%、年增28%，刷新單季紀錄；稅後獲利9.48億元，每股純益9.81元。旺矽董事會決議擬配發每股現金股利22元，後續將提報6月17日股東會討論。旺矽表示，去年在AI、高效能運算以及ASIC應用帶動下，半導體測試設備與測試介面產品需求快速成長，晶圓測試探針卡出貨量也同步創高。旺矽展望今年，將持續在台灣擴充自製探針產能，同時加碼投入高階晶片測試相關產品研發，業績將朝逐季成長方向推進，。