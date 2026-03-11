我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天香港啟德主題館演唱會場次。（圖／相信音樂臉書）

相信音樂日前取消五月天3月24日在香港啟德主場館的「5521+1回到那一天」演唱會場次，僅提供全額退款，遭大批五迷抗議，今（11）日稍早，相信音樂公開道歉，並研擬出補償方案，宣布原本購買3月24日場次門票的觀眾，當天一起免費觀賞五月天40分鐘的彩排特別場。相信音樂發布公告，首先對取消3月24日場次而受到影響的觀眾致歉，「我們深感抱歉，並致以最誠摯的歉意」，接著提出補償方案，「我們在2026年3月24日當天未能為觀眾帶來全面的體驗，考慮到觀眾對演唱會的熱切期望，誠邀所有原購買了2026年3月24日場次門票的觀眾，齊聚啟德主場館，參與五月天5525+1 香港站 40分鐘的彩排特別場。」此外，相信音樂說明，此次彩排特別場為免費活動，無論有沒有參加此場彩排都可獲得門票全數退款，至於具體參與方式，座位安排及退票方案將於明天（12日）公布。五月天原本3月24、25、27、28日將在香港啟德主場館開唱，日前，相信音樂在粉專發布公告表示，為了讓五月天和歌迷共度成團29週年，經過多方協調與爭取，終於確認在3月29日加開一場生日限定派對，而為確保所有演出狀態完美，「團隊經審慎評估後，原定於3月24日舉行的場次將會取消」，對於已購買3月24日場次的觀眾，官方僅提供「全額原路退款」的選項，並表示系統會自動處理，無需觀眾進行任何操作。怎料，許多已經購買3月24日門票的五迷感到不滿，「知道搶票有多辛苦嗎？為什麼不能讓24號的票平移到29號」、「為了24號請假、買了機票飯店，結果一句取消就沒了，退錢能退精神損失嗎」，如今相信音樂提出購買24日門票的民眾，可以免費觀賞當天的40分鐘彩排，並全額退票，希望弭平取消場次的爭議。