根據星巴克官網，今（12）日「星巴克買一送一有星冰樂」！foodomo外送咖啡優惠開喝那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂；官方表示，浪漫白色情人節好友分享日，3月13日「星巴克買一送一」大杯55元起，最便宜買法推薦。CAMA CAFE表示，新店「全品項9折」，台中文心崇德店開幕優惠一覽。本文整理3月最新咖啡優惠一次掌握。
星巴克：今「買一送一」有星冰樂！外送咖啡優惠免出門
根據星巴克官網，即日起至2026年3月27日每週三／四／五，foodomo星巴克好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家好算每杯優惠價格：那堤77.5元！2杯優惠價155元（原價310元）、焦糖瑪奇朵87.5元！2杯優惠175元（原價350元）、摩卡可可碎片星冰樂97.5元！2杯優惠價195元（原價390元）。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克：「買一送一」大杯55元起！3/13浪漫白色情人節咖啡優惠
星巴克表示，浪漫白色情人節好友分享日咖啡優惠搶先看，2026年3月13日（五）11:00-20:00，購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算！最便宜草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（原價110元）、美式咖啡57.5元（原價115元）、香草風味星冰樂62.5元（原價125元）、那堤70元（原價140元），春季新品覆盆莓風味可可燕麥那堤92.5元（原價185元）。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
CAMA CAFE：「全品項9折」！新店開幕優惠
CAMA CAFE表示，台中文心崇德店新店開幕！新型態店型距離捷運文心崇德站步行3分鐘。CAME CAFE台中文心崇德店，即日起至3月17日試營運「全品項9折」優惠（試營運時間至16:00）。
CAMA CAFE 文心崇德店 門市資訊
地址：台中市北屯區文心路四段682號
時間：平日07:30-18:00、假日08:00-17:00
電話：04-2231-0232
資料來源：星巴克、foodomo、CAMA CAFE
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據星巴克官網，即日起至2026年3月27日每週三／四／五，foodomo星巴克好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家好算每杯優惠價格：那堤77.5元！2杯優惠價155元（原價310元）、焦糖瑪奇朵87.5元！2杯優惠175元（原價350元）、摩卡可可碎片星冰樂97.5元！2杯優惠價195元（原價390元）。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克：「買一送一」大杯55元起！3/13浪漫白色情人節咖啡優惠
星巴克表示，浪漫白色情人節好友分享日咖啡優惠搶先看，2026年3月13日（五）11:00-20:00，購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算！最便宜草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（原價110元）、美式咖啡57.5元（原價115元）、香草風味星冰樂62.5元（原價125元）、那堤70元（原價140元），春季新品覆盆莓風味可可燕麥那堤92.5元（原價185元）。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
CAMA CAFE表示，台中文心崇德店新店開幕！新型態店型距離捷運文心崇德站步行3分鐘。CAME CAFE台中文心崇德店，即日起至3月17日試營運「全品項9折」優惠（試營運時間至16:00）。
CAMA CAFE 文心崇德店 門市資訊
地址：台中市北屯區文心路四段682號
時間：平日07:30-18:00、假日08:00-17:00
電話：04-2231-0232