我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市副市長鄭照新和5位藍委一起送機，開心比手勢合照。（圖／鄭照新提供，2026.03.11）

▲台中市長盧秀燕出訪美國前在機場受訪。（圖／台中市政府提供，2026.03.11）

台中市長盧秀燕今晚搭機赴美，進行為期11天的訪問，徐巧芯等5名藍委前往送機，羅廷瑋獻上台中樂成宮的平安符，祝此行「樂成功」。盧秀燕表示，台灣應該在國際多交朋友、廣結善緣，她會盡量把台灣內部真實聲音帶出去、把美國觀點帶回來，促進台美之間情誼、信任及合作。對於傳聞僑委會阻止台商參與歡迎僑宴，盧秀燕並未正面回答，只說特別感謝美國各界友人給予的關心與協助。盧秀燕今（11）日晚間10點抵達桃園國際機場，立委徐巧芯、葉元之、羅明才、羅智強、羅廷瑋都來送機，羅廷瑋拿出一大袋台中樂成宮的平安符，願盧秀燕此行平平安安、樂觀其成、一切成功；徐巧芯送了ROC forever的棒球帽，希望盧秀燕能讓中華民國與美國關係更緊密、把中華民國真正民意傳達出去；羅明才則要大家一起比愛心，並說他要把一顆心送給盧秀燕。盧秀燕受訪時指出，這趟美國行基本上以城市外交為主，但最近國際情勢急遽變動且複雜，國家外在環境很辛苦，她會盡可能把握機會為中華民國發聲、爭取權益，促進台美之間情誼、信任以及合作，「盡量把台灣內部真實的聲音帶出去，同時也把美國的觀點帶回來」。盧秀燕說，台灣在國際事務上要盡量參與、爭取大家支持，也就是多交朋友、廣結善緣，讓世界看見台灣的重要性，以及台中的力量。媒體問及傳聞僑委會阻止台商和僑民出席僑宴一事，盧秀燕未正面回答，只強調特別感謝美國各界友人給予的關心與協助，並說在國家面臨環境艱巨挑戰的關鍵時刻，應該不分黨派、不分立場，團結一致，「只要是為了中華民國好，為了台灣好，我們會做該做的事情，爭取美國跟我們的合作」。對於國民黨台中市長初選民調即將舉行，盧秀燕說她對江啟臣及楊瓊瓔深具信心，相信大家很快會看到台中的團結。臨出關時她還和大家一起喊「中華民國加油、台灣加油」，許多民眾也對她喊著加油。