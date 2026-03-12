2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，自3月3日至3月15日點燈，今（12）日現場更加熱鬧！朴子配天宮、溪北六興宮、新港奉天宮特別受邀，於3月12日恭請樸仔媽祖、新港媽祖、笨港媽祖3位媽祖親自坐轎前往燈會現場。這不僅是一場神與人的同樂會，更是信眾與慈悲的媽祖婆近距離接觸、共沐神恩的絕佳機會。
3位媽祖婆到台灣燈會賞燈！現場發放結緣品
嘉義縣府特別邀請新港奉天宮、溪北六興宮及朴子配天宮的3位媽祖走進燈會，與民眾一同欣賞燈景，感受嘉義燈會的魅力。
「陪媽祖一起賞燈」活動將於3月12日下午4時至晚間6時30分舉行。當日下午4時起，民眾可前往主燈區參與「許下心願」活動，在現場寫下自己的願望並上傳至主燈螢幕，讓願望在燈海中呈現，也象徵讓媽祖看見大家對生活與未來的期待。
媽祖婆們將於下午4時45分自TECH WORLD館前集合出發，沿途停留農業燈區與主燈區，並在主燈區為民眾祈福，祝願大家心願成真。隨後將走入新住民燈區及社規師燈區，陪伴民眾漫步燈區，共同體驗燈會的熱鬧氛圍。
2026 台灣燈會在嘉義｜陪媽祖賞燈活動
● 參與神尊：朴子配天宮 開基燈花聖母、新港奉天宮天上聖母新港媽祖、溪北六興宮笨港媽祖
● 活動日期：115 年 3 月 12 日（星期四）
● 活動時間：下午 4 點 至 晚間 6 點 30 分
● 活動地點：2026 台灣燈會嘉義燈區
🧧 限時限量：樸仔媽加持結緣品
為了與現場民眾分享福氣，配天宮準備了由「天上聖母 樸仔媽」親自加持的精緻加持物，將於賞燈沿路隨機發放。想要領取平安的民眾請留意身邊的轎班人員：
精緻香火袋：將媽祖的護佑隨身攜帶。
可愛小神衣：充滿福氣的迷你神衣掛件，把福氣帶回家。
廟方也提醒信眾，結緣品數量有限，領取時請務必遵守現場工作人員的引導，保持禮讓與秩序，切勿爭搶推擠，讓這場賞燈盛會平安圓滿。
資料來源：財團法人嘉義縣朴子配天宮
我是廣告 請繼續往下閱讀
嘉義縣府特別邀請新港奉天宮、溪北六興宮及朴子配天宮的3位媽祖走進燈會，與民眾一同欣賞燈景，感受嘉義燈會的魅力。
媽祖婆們將於下午4時45分自TECH WORLD館前集合出發，沿途停留農業燈區與主燈區，並在主燈區為民眾祈福，祝願大家心願成真。隨後將走入新住民燈區及社規師燈區，陪伴民眾漫步燈區，共同體驗燈會的熱鬧氛圍。
● 參與神尊：朴子配天宮 開基燈花聖母、新港奉天宮天上聖母新港媽祖、溪北六興宮笨港媽祖
● 活動日期：115 年 3 月 12 日（星期四）
● 活動時間：下午 4 點 至 晚間 6 點 30 分
● 活動地點：2026 台灣燈會嘉義燈區
🧧 限時限量：樸仔媽加持結緣品
為了與現場民眾分享福氣，配天宮準備了由「天上聖母 樸仔媽」親自加持的精緻加持物，將於賞燈沿路隨機發放。想要領取平安的民眾請留意身邊的轎班人員：
精緻香火袋：將媽祖的護佑隨身攜帶。
可愛小神衣：充滿福氣的迷你神衣掛件，把福氣帶回家。
資料來源：財團法人嘉義縣朴子配天宮