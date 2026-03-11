我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰爭局勢持續影響國際股市，美股11日開盤，道瓊工業指數開盤下跌82點或0.2%，標普500指數上漲0.1%、那斯達克指數上指0.3%。國際能源總署（IEA）同意釋放4億桶石油，油價小幅上漲。截至美東時間10時上午41分，道瓊工業指數下跌228.97點或0.48%，暫報47,477.54點；標普500指數下跌3.27點或0.05%，暫報6,778.21點；那斯達克指數上漲49.69點或0.22%，暫報22,746.79點；費城半導體指數上漲92.67點或1.18%，暫報7,957.79點。個股部分，台積電ADR上漲2.57%、輝達上漲0.79%、特斯拉上漲3.12%、蘋果下跌0.16%、微軟下跌0.27%、Meta下跌0.02%。西德州中級原油（WTI）期貨上漲3.69%，交易價格約為每桶86.53美元；布蘭特原油（Brent）上漲3.20%，至每桶88美元。CNBC報導，國際能源總署（IEA）宣布將釋放4億桶石油，以應對戰爭造成的供應中斷，讓投資者稍微鬆了一口氣，這是該機構有史以來規模最大的石油儲備釋放。但曠日持久的戰事，可能會導致油價高攀不下。美軍在荷姆茲海峽附近擊沉了幾艘伊朗船隻，其中包括16艘佈雷艦。此前，德黑蘭試圖在這條石油供應備受關注的關鍵航道上佈水雷。巴克萊銀行歐洲股票策略主管Emmanuel Cau表示，「在油價出現異常波動之後，川普暗示戰爭可能很快結束，我們認為這可能意味著他的忍耐極限已經達到。這強化了市場對局勢迅速降級的預期。油價飆升持續時間越長，對盈利和估值造成的下行風險就越高。」此外，美國2月消費者物價指數（CPI）年增2.4%，與道瓊經濟學家預期相符。此前幾個月，勞動力市場疲軟的跡像日益明顯。