我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火持續延燒，伊朗伊斯蘭革命衛隊11日宣布，已經發動39波攻擊，其中第37次是火力最強、規模最大的一次，動用「柯蘭沙爾飛彈-4」（Khorramshahr）等飛彈，襲擊美軍基地；此外，軍方也稱未來將對美國、以色列區域金融與經濟目標發動報復打擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）11日發布聲明，指在行動中已經發動39波攻擊，其中第37波攻勢為衝突爆發以來火力最強、規模最大的一次，攻勢持續超過3小時，採取多層次、不中斷的飛彈打擊模式，動用包含柯蘭沙爾飛彈-4（Khorramshahr）、加迪爾飛彈、霍拉姆沙赫爾多頭飛彈及埃瑪德型飛彈在內的多款重型飛彈，向波斯灣美軍基地發動打擊，鎖定海拉衛星通訊中心、耶路撒冷等軍事設施，美國在伊拉克艾比爾（Erbil）的相關據點列為目標，並向一處美軍基地發射4枚飛彈、2枚飛彈襲向美軍位於科威特的基地，相關作戰與無人機作戰同步進行，並將持續鎖定美國在區域內的軍事據點。路透社報導，伊朗武裝部隊負責統籌軍事行動的「卡塔姆安比亞總部」（Khatam al-Anbiya Headquarters）發言人佐爾法加里（Ebrahim Zolfaghari），接受伊朗官媒受訪時表示，為因應伊朗境內銀行遭到攻擊，伊朗將把目標鎖定在與美國、以色列有關的區域銀行與經濟機構。他表示，敵方對金融機構的攻擊是「不合法且罕見的行為」，並警告此舉已迫使伊朗不得不考慮採取報復措施，伊朗的打擊目標可能將擴大到中東地區與美國、以色列有關的銀行、金融機構及其他經濟中心。伊朗半官方媒體也公布一份名單，將包含輝達在內等六家美國科技巨頭列入，指出這些與以色列有關聯的美國科技公司辦公室與基礎設施列為潛在的攻擊「新目標」。