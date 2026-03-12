我是廣告 請繼續往下閱讀

俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭，迄今已邁入第5年。俄烏戰爭爆發初期，外交部與駐外館處曾在極短時間內完成一場高風險撤僑行動，在俄軍全面入侵烏克蘭後的10天內，外交部與駐外館處共分三批撤離超過50名在烏台灣人，其中甚至包括嬰兒，過程可說是「分秒必爭」。外交人員回憶表示，外交部其實在俄烏戰事爆發前就已高度警戒。俄羅斯雖然每年元旦起會放新年長假，但外交部與駐外單位仍持續掌握當地情勢，並早在戰事全面爆發前就先後8度發布旅遊警示，呼籲在烏克蘭的國人儘速離境，或至少前往相對安全的西烏地區避難。承辦撤僑任務的駐俄羅斯代表處人員，在戰爭爆發前就開始逐一聯繫在烏克蘭的台灣人，包括基輔、哈爾科夫等地區。「每一位國人都打過不只一次電話。」外交人員說，當時除了建立人數較多的「旅烏台人群組」，也依所在地區再細分小群組，例如基輔群組、烏東群組等，隨時掌握國人動向與安全狀況。當時仍處於COVID-19新冠疫情期間，館處在聯繫國人時甚至連疫苗接種情況都逐一確認，包括是否接種、接種哪一個廠牌，以及是否有撤離意願， 同時也預先掌握可能交通路線、邊境通關資訊與租借車輛訊息 ，以便必要時能立即啟動撤離行動。戰事全面爆發後，外交部與駐外館處立即啟動撤僑機制，安排專車將國人送往波蘭邊境。撤僑專車從基輔出發，沿途在各點停靠，逐一接應從哈爾科夫或其他城市搭車前來會合的台灣人，再一路前往波蘭。外交人員回憶說，當時哈爾科夫情勢特別嚴峻，基輔的車輛不願進入戰區，而哈爾科夫當地車輛也難以離開。最後是在極短暫的協調與談判空檔中緊急安排車輛接應，才成功把當地台僑接出。數波的專車撤離過程中，由於路途遙遠，還曾因撤離的嬰兒及國人需求，請專車司機先行到附近超市購買水、尿布等生活物資，確保撤離途中基本需求無虞。外交人員回憶表示，當地台灣人也在過程中提供不少協助。有些曾在當地生活或旅遊的國人，會即時提供第一手安全資訊，協助館處判斷路線與情勢，並回報專車上的國人情形。外交人員也說，有部分在基輔的國人一開始不願撤離。直到俄軍兵臨城下，半夜聽到槍砲聲，才急忙致電駐俄羅斯代表處求援。外交人員只能先請他們躲進家中地下室避難，等情勢稍微緩和、車輛能夠進入時，再安排撤離。外交人員回憶，當時哈爾科夫情勢特別嚴峻，基輔的車輛不願進入戰區，而哈爾科夫當地車輛也難以離開。最後是在極短暫的協調與談判空檔中緊急安排車輛接應，才成功把當地台僑接出。數波的專車撤離過程中，由於路途遙遠，還曾因撤離的嬰兒及國人需求，請專車司機先行到附近超市購買水、尿布等生活物資，確保撤離途中基本需求無虞。外交人員回憶，當地台灣人也在過程中提供不少協助。有些曾在當地生活或旅遊的國人，會即時提供第一手安全資訊，協助館處判斷路線與情勢，並回報專車上的國人情形。外交人員也說，有部分在基輔的國人一開始不願撤離。直到俄軍兵臨城下，半夜聽到槍砲聲，才急忙致電駐俄羅斯代表處求援。外交人員只能先請他們躲進家中地下室避難，等情勢稍微緩和、車輛能夠進入時，再安排撤離。外交人員也透露，由於當時中國並未啟動撤僑行動，館處擔心相關訊息外流可能引發中方不當政治操作，因此特別提醒國人不要公開相關撤離資訊，館處同時也持續關注中國社群平台，確認是否出現相關消息。而在撤僑過程中，基於人道考量，台灣方面甚至也協助撤離部分中國籍人士。外交人員回憶說，當時「人命關天」，承辦人員連續10天幾乎不眠不休，每天只睡兩、三個小時，「幾乎都是靠咖啡撐著」。撤僑任務完成後，有僑胞打電話向館處致謝，有人的住家之後遭到轟炸，也慶幸當初聽從外交人員的勸說上車撤離，「不然後果不堪設想」。外交人員呼籲，當海外發生突發或緊急事件時，希望國人信任外交部與駐外館處的專業判斷，並配合相關安全建議，「很多時候，一個決定就關係到能不能平安回家」。