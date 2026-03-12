我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聯盟內部有傳聞指出阿德托昆博可能更傾向留在東海岸，主因是東部與其家鄉希臘的時差較小且飛行距離較短。（圖／美聯社／達志影像）

▲柯瑞目前因膝傷缺陣，而去年球季重磅加盟的巴特勒（Jimmy Butler）則因前十字韌帶（ACL）撕裂導致賽季報銷。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊正面臨一個艱難的賽季收尾，但關於球隊如何圍繞柯瑞（Stephen Curry）重新組建競爭陣容的討論已經悄然展開。一名NBA分析師指出，儘管挑戰重重，勇士隊追求「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的大膽選項依然在考慮範圍內。但字母哥似乎對於在美國東岸比較感興趣，這也是目前勇士高層比較可能有所顧慮的部分。勇士隊近幾周的表現不盡理想。在以124：130延長賽不敵芝加哥公牛後，勇士戰績跌至32勝33敗，勝率跌破5成，目前在西區排名僅領先第10名的波特蘭拓荒者1.5場勝差。戰績下滑的主因源於核心球員的傷病，柯瑞目前因膝傷缺陣，而去年球季重磅加盟的巴特勒（Jimmy Butler）則因前十字韌帶（ACL）撕裂導致賽季報銷。隨著柯瑞即將在本周六滿37歲，如何在他巔峰末期極大化奪冠機會，成為球團迫在眉睫的課題。《Bleacher Report》分析師丹法瓦勒（Dan Favale）在休賽季預覽中指出，阿德托昆博是勇士隊最引人注目的潛在交易目標。法瓦勒寫道：「只要柯瑞還在陣容中，且健康時能維持全明星水準，金州勇士就有義務『全押』（all-in）。阿德托昆博是最顯而易見的超級巨星目標，勇士只需祈禱他沒有那麼眷戀東海岸的生活。」然而，這項潛在交易面臨外部環境的挑戰。薪資專家平卡斯（Eric Pincus）透露，聯盟內部有傳聞指出阿德托昆博可能更傾向留在東海岸，主因是東部與其家鄉希臘的時差較小且飛行距離較短。此外，球風適應也是一大考量。阿德托昆博傾向於擔任主要的進攻引擎，而非與多位需要大量持球的球員共事。他在2021年奪冠時期，身邊的隊友如哈勒戴（Jrue Holiday）與米德森（Khris Middleton）都非常擅長無球作戰，這點與勇士體系的兼容性仍有待觀察。儘管內部曾有疑慮，擔心阿德托昆博是否願意加入一支高齡化的球隊，或是不想承受當年杜蘭特（Kevin Durant）加盟勇士時所面臨的輿論壓力，但勇士管理層並未放棄補強腳步。勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在交易截止日後強調：「只要我們處於贏在當下的視窗期，我們願意付出任何代價來提升球隊實力，無論是年輕球員還是首輪選秀權。我們過去如此，未來也將如此。」雖然阿德托昆博是否會進入交易市場仍是未知數，但隨著勇士急於重返爭冠行列，將柯瑞與另一位世代級巨星聯手的可能性，無疑將成為今年休賽季的熱議焦點。