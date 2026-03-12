隨著「詹皇」老化出現的鋒線運動能力退化問題，洛杉磯湖人需要進行一些補強。阿努諾比（OG Anunoby）長期以來一直是NBA美國職籃（National Basketball Association）最受青睞的攻守兼備側翼球員之一。根據美國媒體《Bleacher Report》最新分析，如果情勢發展對湖人隊有利，他們可能會在今年休賽季全力追求這位身價高達2.12億美元（約合新台幣67.3億元）的明星前鋒。
專家提大膽方案 湖人可藉由「字母哥」交易案獲益
《Bleacher Report》分析師丹法瓦勒（Dan Favale）在休賽季預覽中，將阿努諾比列為湖人隊最引人注目的潛在交易目標。雖然在正常情況下很難從紐約尼克手中挖角阿努諾比，但一場涉及阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的重磅交易，可能為湖人開啟大門。
法瓦勒指出，若「字母哥」再次展現前往紐約的興趣，湖人應密切關注發展，並扮演第三方推動者的角色，將選秀權資產送往密爾瓦基公鹿，藉此攔截阿努諾比。
湖人急需頂級「3D」側翼 支援唐西奇
阿努諾比目前正處於他在2024年簽下的5年2.125億美元合約的第三年，下個賽季的薪資為4250萬美元。法瓦勒認為，湖人若能正確運作，手頭上有足夠的籌碼——如拉拉維亞（Jake LaRavia）、艾頓（Deandre Ayton，球員選項）或史馬特（Marcus Smart，球員選項）等資產，在不完全鎖死薪資空間的情況下完成這筆重磅交易。
湖人隊對阿努諾比的興趣，反映了陣容中最明顯的短板：急需一名全能的外線防守者，既能盯防對方的頂尖得分手，又能為球隊拉開進攻空間。這對於一支以高持球進攻核心唐西奇（Luka Dončić）和里夫斯（Austin Reaves）為建隊基準的球隊尤為重要。由於湖人後場有時難以掩蓋防守弱點，擁有一名具備多位置防守能力的側翼顯得至關重要。
阿努諾比是聯盟頂尖攻守一體球星
現年28歲的阿努諾比本季場均繳出16.5分、5.3籃板、2.2助攻及1.7抄截，三分球命中率達36.7%。作為職業生涯三分命中率37.4%且長年位居抄截榜前列的球員，他是聯盟公認最強大的「3D」專家之一。
湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）在2025年選秀會上透過積極交易選入前鋒席耶羅（Adou Thiero）時，也曾公開稱讚阿努諾比的球員原型。佩林卡當時表示：「阿努諾比是一名令人驚嘆的球員，他在聯盟成就斐然。我不希望給新人太大壓力，但阿努諾比那樣的球員原型絕對是我們的目標。」
儘管湖人目標明確，但交易能否實現仍存在變數。尼克隊將阿努諾比視為防守核心，除非發生如追求安戴托昆波這類震撼聯盟的陣容大變動，否則很難輕易放人。
然而，這項分析再次證明了湖人在今年夏天補強的野心。如果出現合適的多方交易機會，這支豪門球隊勢必將再次出手，追求他們夢寐以求的頂級全能側翼。
