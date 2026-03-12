我是廣告 請繼續往下閱讀

▲駐以色列代表處代表李雅萍大使（右一）赴機場送機離以國人母女，並致贈巧克力點心慰問。（圖／外交部提供）

近期中東局勢升溫，多國一度關閉領空，導致部分國人滯留當地。外交官員表示，外交部與相關駐外館處第一時間啟動協助機制，透過跨館處協調、安排專車及規劃替代路線等方式，協助有意離境的國人經陸路前往空域仍開放的鄰國，再搭乘商業航班返台。官員指出，面對多國空域陸續關閉的不確定情勢，各館處不僅持續掌握安全狀況，也即時與當地國人保持聯繫，逐一確認需求並規劃撤離方案，過程中往往需要跨國協調與臨機應變。在阿拉伯聯合大公國方面，我國駐杜拜辦事處掌握情勢後，安排專車協助國人離境。駐處於當地時間3月6日上午派員全程陪同11名有意離境的國人及其眷屬，自杜拜以陸路方式前往阿曼首都馬斯開特。車隊歷經數小時車程，於當日下午抵達阿曼首都，駐處人員並協助國人銜接後續航班，並分批搭乘商業班機離境返台。在以色列方面，駐以色列代表處則依情勢變化，採取多種方式協助國人。早在3月2日，代表處即協助2名滯留以色列且有意離境的國人搭乘專車，經由以色列與約旦中部陸路邊境順利入境約旦，並由我國駐約旦代表處接續提供協助，包括轉往第三國或待情勢穩定後再返以色列的安排。隨後在3月6日，駐以色列代表處再度協助1名國人經陸路前往約旦，由駐約旦代表處安排搭機，經東南亞轉機返台；同日也協助另1名國人依其意願順利入境埃及，以利後續搭機離境。而在以色列空域自3月8日起有限度恢復開放後，代表處也即刻掌握最新航班資訊，並於3月9日協助2名旅以僑胞自台拉維夫本古里昂機場搭乘航班離境前往捷克布拉格，再銜接返台班機。當天，我國駐以色列代表李雅萍大使與館處同仁特地前往機場送行，除協助國人辦理離境手續，也向國人表達政府的關懷。在卡達方面，由於領空關閉導致多名國人滯留，外交部也啟動協助機制，駐沙烏地阿拉伯代表處迄今已安排9輛車、分4批次，協助42名滯留卡達的國人以陸路入境沙烏地阿拉伯。我國駐沙烏地阿拉伯代表張治平於3月5日偕同仁親自前往卡達，實地協助撤離工作。期間卡達曾發布三次國家級警報，但張治平和外交人員仍持續進行護僑任務，陸續前往多家旅館探視滯留國人，了解身心狀況並說明後續離境安排。第一批10名國人於3月4日下午分乘兩輛車自卡達出發，並於隔日清晨抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈立德國王國際機場。駐處同仁除了準備熱食與飲料迎接國人，也協助安排住宿及後續交通，並將國人接送至飯店休息。張治平代表更親自前往國人暫住的飯店關心需求，說明離境規畫，確保國人在等待航班期間食宿無虞。此外，我國駐巴林代表處也在3月7日全程派員協助3名國人經陸路前往沙烏地阿拉伯搭機離境，基於人道考量，館處同時也協助1名與台灣旅客同行的中國籍人士順利離境。政院統計，自3月4日復航以來，自3月10日累計已有1,695名國人順利撤離返抵台灣。外交官員表示，這次中東情勢突變，多國領空同時關閉，撤離行動往往需要跨越多個國家、不同邊境與交通條件，各館處必須隨時掌握安全情勢、航班資訊與邊境通關狀況。「很多時候不是單一館處能完成的任務，而是駐外單位之間的接力合作。」外交部也呼籲，海外情勢出現變化時，國人應與駐外館處保持聯繫並配合相關安全建議，以利在必要時能即時提供協助，確保安全返國。