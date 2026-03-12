我是廣告 請繼續往下閱讀

在邁阿密熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）寫下單場83分的歷史性壯舉後，熱火隊的下一個對手——密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）隨即向這位全明星中鋒發出了「挑戰」。雖然語氣帶著笑意，但也為即將到來的對決增添了話題。當被問及周五對陣熱火將如何限制阿德巴約時，阿德托昆博笑著表示：「我們會盡力不讓（Bam）拿到83分，他會得到82分。」這位兩屆MVP在全場笑聲中補上了笑話的關鍵句：「我們會做到最好，讓他只得82分，而不是83分。」這段幽默的對話展現了兩位全明星長人間的惺惺相惜。阿德巴約在熱火以150：129擊敗華盛頓巫師的比賽中震驚全球。他全場43投20中，轟下83分，成為NBA歷史上單場得分第二高的球員，僅次於傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）在1962年寫下的100分紀錄。這場比賽的數據呈現極其罕見。阿德巴約全場站上罰球線43次並命中36球，雙雙打破NBA單場罰球紀錄：罰球次數43次（超越霍華德（Dwight Howard）的39次紀錄）。罰球命中數36球（超越張伯倫與丹特利（Adrian Dantley）共同保持的28球紀錄）。此外，身為中鋒的阿德巴約還投進了22記三分球（並列史上單場第三多），並差點達成雙十表現，最終數據為83分、9籃板、3助攻、2抄截及2阻攻。針對外界對阿德巴約透過大量罰球取分的批評，阿德托昆博公開表示支持：「這太不可思議了。無論你怎麼得到的，重點是你得到了。10年、20年或30年後，沒人會記得他投了多少罰球，大家只會記得81分、100分這些數字。」兩位全明星球員之所以如此友好，部分原因在於他們都隸屬於Octagon體育經紀公司的薩拉齊斯（Alex Saratsis）門下。薩拉齊斯多年來一直負責安戴托昆波的合約談判，這層關係讓兩人在全明星賽及國際賽場外建立了深厚的尊重與交情。隨著阿德巴約手感發燙，熱火目前正處於6連勝的巔峰。周五與公鹿的對決成了全聯盟關注的焦點，全世界都在看公鹿隊是否真能如阿德托昆博開玩笑所言，成功「阻攔」這位剛創下歷史神蹟的頂尖球員。