▲柯文哲推薦許書豪的布條，被人惡意塗鴉，在臉上寫「貪污犯」。（圖／江和樹提供，2026.03.12）

台灣民眾黨目前在台中市提名1老將3新人參選下屆市議員，其中太平區許書豪是市議員江和樹的服務處主任，這兩天許書豪發現，多幅有柯文哲頭像推薦的競選布條，被人在臉上寫下「貪污犯」「王八」等字。人在泰國訪問的江和樹非常生氣，怒罵沒有民主素養，許書豪昨深夜報案，警方表示將調閱附近監視器，找到下手的民眾。白營目前在台中提名江和樹、連小華、劉芩妤、許書豪等4人參選市議員，柯文哲上月21日到太平、豐原、北屯、西屯等地為新人走春拉抬聲勢。許書豪係江和樹太平區服務處主任出身，他在太平區競選旗幟和布條上，多強調「柯文哲、江和樹聯合強力推薦」，由於布條風格頗像電玩廣告，還被戲稱為「江和樹太平娛樂城」，網路討論熱烈。這兩天許書豪團隊成員發現，在育賢路、立功路、太順路的4面競選布條，柯文哲臉上都被塗鴉，寫著「貪污犯」、「王八」等不雅字眼，許書豪昨（11）日深夜已向太平分局報案，警方從筆跡判斷，應是同一人所為。此刻正陪同台中市議長張清照到泰國交流的江和樹，得知此事非常生氣，他表示柯文哲的官司3月26日才宣判，三審定讞前應推論為無罪，選民若不喜歡柯文哲，可以不投給民眾黨，但民主國家的沒必要用這種方式蹧蹋別人。江和樹說，民眾黨就是沒錢才會用布條，而不是用大型廣告看板宣傳，「你可以不要把票投給我們、可以不理我們，但不要這樣蹧蹋我們」。他同時呼籲小草，不要用報復心態學別人搞破壞，「要記得這是犯罪啦！我相信兇手跑不掉，警察絕對會把你抓起來」。