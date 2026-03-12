34歲董梓甯（梓梓）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長，曾經獲選隊內人氣王冠軍，擁有32E完美水滴型上圍的她，被封「台灣第一美胸」。梓梓昨（11）日分享一系列採草莓、橘子的外拍照，穿小可愛的她，好身材讓照片主題失焦，隊友MOMO大讚：「史上最正果農！」
梓梓穿運動內衣採水果 網友看得心花怒放
梓梓趁休假前往橘子園、草莓園踏青，享受難得的好天氣，曝光的照片，她一頭及腰長直髮垂下，穿灰黑色運動內衣加上小外套，不但中空露出水蛇腰，胸前U字剪裁還放送白皙雙峰、狹長事業線，加上自然光打在身上，畫面美不勝收。
數張福利照上架後，短時間按讚數破萬，不少網友看得心花怒放，「陽光灑下來好好看，好生動」、「從沒看過這麼漂亮的農民」、「採橘子都能這麼好看」、「真人娜美回歸本業！」
初代職棒啦啦隊女神 好身材受封「真人娜美」
梓梓從2013年起加入中職Lamigo桃猿的LamiGirls，為第一代職棒啦啦隊成員，持續至2015年，2021年轉戰職籃，擔任台新夢想家（福爾摩沙夢想家）的Formosa Sexy啦啦隊隊長兼總監至今，並負責編舞，帶領團隊每週推出新舞步，她也曾經回娘家樂天女孩擔任一日隊員，展現跨聯盟影響力。
擁有魔鬼體態的梓梓，身高167公分，體重約45公斤，纖腰只有23吋，加上E罩杯上圍，被譽為「真人版娜美」、「赤木晴梓」，螞蟻腰和大長腿是最大亮點。梓梓的舞蹈風格性感自信，常穿短褲或大U領造型表演，IG粉絲逾96萬，人氣相當高。
