我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李玉璽（左起）、鄭智善、楊銘威、川越達也與Dora出席實境節目《開火開伙》媒體見面會。（圖／記者吳翊緁攝影）

《黑白大廚》鄭智善在台開店！《天機試煉場》早預言

▲鄭智善（左）及川越達也（右）將於《開火開伙》比拚廚藝。（圖／記者吳翊緁攝影）

川越達也大戰鄭智善沒在怕！台、日料理激發創意

韓國廚師鄭智善（정지선）2024年於《黑白大廚：料理階級大戰》大開知名度，今（12）日再加入TVBS全新實境節目《開火開伙》，與日本大廚川越達也環島比拚創意料理，稍早記者會上，2人偕楊銘威、李玉璽、Dora一同亮相，現場廝殺火藥味十足，特別的是，鄭智善驚喜宣布中式餐廳「甜蜜蜜」將於明日進軍台灣營運，透露因在韓國占卜節目《天機試煉場》被巫師算出「開在台灣是很好的選擇」，進而有所動作。鄭智善先前登上韓國算命節目《天機試煉場》，透露考慮要在台灣或是新加坡開餐廳，被巫師尹大滿算出：「覺得妳在台灣會發展得很順利，妳在台灣會比在新加坡更有成就。」今稍早鄭智善證實自己的中式餐廳「甜蜜蜜」進軍台灣，明日將開始營運，而地點就選在台北市內湖區附近，鄭智善表示，第一次在台灣開店，菜單會有台灣限定風味，包括炸醬麵和海鮮湯麵。鄭智善今一開口就先用中文向大家打招呼，「大家好，我是從韓國來的鄭智善」，分享道參與《開火開伙》是個截然不同的體驗，「使用台灣的食材會有一些困難度，期待這個節目讓我表現」，強調能藉此機會深入了解台灣文化與食材，也能與日本主廚交流廚藝，內心十分興奮，但鄭智善也不諱言：「我真的很想贏！」強烈企圖心讓現場飄起濃濃火藥味，引爆眾人歡呼。首次來台就接受環島錄影的日本「料理貴公子」川越達也，坦言一開始收到邀約十分猶豫，因為要離家半個多月，讓他放心不下太太，還有家中三個孩子，但想到這是難得的機會，能與台灣、韓國文化交流，最終仍決定接受挑戰，川越達也表示，希望透過節目與錄影空檔，多了解台灣文化與飲食特色，也期待把日式料理的細膩與創意結合台灣在地食材。晉升總幹事的楊銘威，透露接到節目邀約時覺得非常新鮮，「因為我之前沒有環島過，現在藉由工作的名義去台灣各個地方走走，感覺非常特別。」負責韓國隊助手的李玉璽笑說自己與廚藝節目特別有緣，「從完全不懂料理，到主持廚藝比賽，再到參加廚藝比賽，現在居然成為知名主廚的二廚。」希望能用最有效率的方式完成主廚指令，絲毫不怕挑戰。