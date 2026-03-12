我是廣告 請繼續往下閱讀

▲足球是一項高強度、高對抗的運動，裁判不只是比賽秩序的維持者，更是球員安全的重要守門人。(圖/健身工廠提供)

台北迎風足球場迎來Attackers男足下半季首場比賽，對手是Desafio。原本應該是一場展現技術與戰術對抗的賽事，但比賽過程中多次出現的爭議判決，卻讓焦點從球員表現轉移到裁判尺度與執法品質。回顧7日的比賽中，最令人擔憂的情況出現在先鋒球員的一次空中爭頂。從賽後回放來看，對手在明顯無法頂到球的情況下仍持續做出頭頂的危險動作，並直接撞擊先鋒球員臉部，導致球員倒地，臉部骨折。然而當下主裁判立即吹停比賽，但是沒有第一時間示意防護員進場，更未給出任何紅黃牌做出警告。對於一項重視球員保護的運動來說，這樣的處理方式難免讓人憂心。下半場的判決爭議則更加明顯。第56分03秒，先鋒在進攻過程中，7號遭到明顯犯規倒地，依照規則，理應判給自由球，但裁判並未吹判。不到一分鐘後，第56分55秒，再次出現先鋒球員被犯規推倒情況，結果仍未判犯規。然而比賽進入傷停補時階段，第92分08秒，先鋒一次背後衝撞卻被判為犯規。若以先前比賽中的接觸部位與對抗強度來看，這次身體接觸與56分左右的兩次情況相當接近，但判決結果卻截然不同。當判罰尺度在同一場比賽中出現明顯變動，球員自然難以適應，也增加了場上對抗失控的風險。。一旦判決尺度失準或前後不一，不僅影響比賽公平，更可能直接增加球員受傷風險。正因如此，更凸顯出裁判培訓與選拔制度的重要性。企甲聯賽的比賽節奏更快、身體對抗更強，一旦裁判在關鍵判斷上失誤，球員受傷的機率勢必大幅提高。而對職業球員而言，一次嚴重傷害可能意味著長期休養，甚至直接斷送整個職業生涯。台灣足球需要更多好球員、更多好教練，同樣也需要更完善的裁判制度。唯有建立更嚴謹的裁判培訓與選拔機制，確保執法品質與一致性，才能讓球員在更安全、公平的環境中比賽，也讓台灣足球真正邁向更成熟的職業化道路。