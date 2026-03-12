儘管國際能源總署（IEA）成員國已一致同意，釋出4億桶應急儲備石油，以應對中東戰火導致的市場干擾，也是史上規模最大的一次，但由於局勢尚未明顯放鬆，美國中央司令部（CENTCOM）週三又發表聲明，警告伊朗平民避免靠近荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）沿岸的港口設施，油價繼續上漲，11日收盤，美股指數亦個別發展，道瓊工業指數收挫近300點。
綜合《CNBC》等外媒報導，曠日持久的衝突可能導致油價居高不下，美軍本週剛在荷姆茲海峽附近擊沉多艘伊朗船隻，其中包括16艘佈雷船，但11日仍接連傳出有3艘貨船遭「不明彈丸」擊中，其中1艘船身還起火，船員被迫緊急撤離。
位於西雅圖的金融與投資顧問公司「Laird Norton Wetherby」，其首席投資長阿爾巴哈里（Ron Albahary）坦言，國際能源總署的決定並不能解決其他將影響全球經濟的問題，即便市場正努力尋找擺脫困境的出路，但由於戰爭各方都立場堅定，很難看出短期內局勢會如何朝特定方向發展。
知名金融服務集團「巴克萊銀行」（Barclays）的歐洲股票策略主管考爾（Emmanuel Cau）也在週三的一份報告提出，在油價出現異常波動後，川普暗示戰爭即將結束，這可能意味著他的忍耐極限已致，畢竟油價飆升、震盪的時間越長，對盈利和估值的下行風險就越高。
11日收盤，美股道瓊工業指數下挫289.24點或0.61%，收報47417.27點；標普500指數下跌5.68點或0.08%，收6775.80點；那斯達克指數上升19.03點或0.08%，收22716.13點；費城半導體指數則揚升49.45點或0.63%，收7914.56點。
油價則繼續上漲，西德州中級（WTI）期油漲幅逾4%，每桶報87.25美元；布蘭特原油（Brent Crude）也漲約4.8%，每桶報91.98美元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
