美國、以色列、伊朗的戰爭持續10多天，已波及中東多國，波斯灣國家陸續宣布減產石油，影響全球能源局勢。歐盟執委會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）當地時間週三在歐洲議會表示，中東局勢緊張已至少給歐洲民眾帶來數十億歐元的損失。
根據歐盟執委會官網聲明，馮德萊恩指出，數十年來，伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）一直透過暴力和恐懼進行統治，讓伊朗人民長期生活在一個壓制異議、扼殺基本自由的體制之下，今年稍早，數十萬伊朗青年因此走上街頭，要求一個更美好的未來，卻遭到殘酷鎮壓，面對這種不值得同情的政權，許多伊朗人都紛紛慶祝哈米尼的倒台，也希望能開啟通往自由的道路。
然而，馮德萊恩坦言，雖然歐盟近年已採取行動，降低對化石燃料進口的依賴程度，也正在取得成效，但這並不意味著歐盟就能免受價格波動衝擊，能源市場是全球性的，波斯灣地區的動盪會迅速影響到全世界，正如現在所見，油價與能源價格的飆升。
馮德萊恩舉例說明，自這波中東戰火爆發以來，天然氣價格就上漲了50%、石油漲了27%，換算成歐元，在美以伊戰爭爆發後的前10天，歐洲人就已在能源進口方面，額外支付了30億歐元。
馮德萊恩強調，執委會目前正在評估如何降低能源帳單，包括對天然氣價格設置上限，但無論採取何種措施，只要歐盟繼續從動盪地區大量進口化石燃料、依賴性過高，就依然脆弱不堪，這種能源消耗總要付出代價。
油價、天然氣成本攀升，區域內通膨率也將上揚
歐盟首席經濟顧問東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），本週向歐盟國家的財長們提出警告，能源成本上漲以及中東地緣政治緊張，可能對貿易和供應鏈造成干擾，進而對整個歐盟的經濟活動造成壓力，若情況持續下去，歐盟經濟增長率將須從去年底預測的1.4%，下調多達0.4個百分點。
根據《彭博社》報導，東布羅夫斯基斯還說，如果石油和天然氣價格持續高企，該區域2026年通貨膨脹率可能超過3%，使經濟成長前景和貨幣政策更加複雜。
分析指出，通膨壓力的再次抬頭，或將迫使歐洲央行進一步收緊貨幣政策，這項警告也凸顯了歐洲經濟對能源衝擊的脆弱性，尤其是對進口燃料的依賴。
原文連結：歐盟執委會、《彭博社》
我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，馮德萊恩坦言，雖然歐盟近年已採取行動，降低對化石燃料進口的依賴程度，也正在取得成效，但這並不意味著歐盟就能免受價格波動衝擊，能源市場是全球性的，波斯灣地區的動盪會迅速影響到全世界，正如現在所見，油價與能源價格的飆升。
馮德萊恩舉例說明，自這波中東戰火爆發以來，天然氣價格就上漲了50%、石油漲了27%，換算成歐元，在美以伊戰爭爆發後的前10天，歐洲人就已在能源進口方面，額外支付了30億歐元。
馮德萊恩強調，執委會目前正在評估如何降低能源帳單，包括對天然氣價格設置上限，但無論採取何種措施，只要歐盟繼續從動盪地區大量進口化石燃料、依賴性過高，就依然脆弱不堪，這種能源消耗總要付出代價。
歐盟首席經濟顧問東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），本週向歐盟國家的財長們提出警告，能源成本上漲以及中東地緣政治緊張，可能對貿易和供應鏈造成干擾，進而對整個歐盟的經濟活動造成壓力，若情況持續下去，歐盟經濟增長率將須從去年底預測的1.4%，下調多達0.4個百分點。
根據《彭博社》報導，東布羅夫斯基斯還說，如果石油和天然氣價格持續高企，該區域2026年通貨膨脹率可能超過3%，使經濟成長前景和貨幣政策更加複雜。
分析指出，通膨壓力的再次抬頭，或將迫使歐洲央行進一步收緊貨幣政策，這項警告也凸顯了歐洲經濟對能源衝擊的脆弱性，尤其是對進口燃料的依賴。
原文連結：歐盟執委會、《彭博社》
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。