氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今（12）晨受到輻射冷卻影響，平地最低溫為新竹關西9.0度，今晚至明（13）日乾冷空氣南下，有機會觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率，本島低溫跌至8度，周末持續受「大陸高壓」影響，日夜溫差大。
今晨新竹關西9.0度！晚起至明天低溫降至8度
氣象專家吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，臺灣附近晴朗無雲、東側海上有雲層鬆散雲層，降水回波在東側海上，各地無降雨。因「輻射冷卻」今晨仍有低溫、截至5：12本島縣市的平地最低氣溫則為：新竹關西鎮9.0度、苗栗頭屋鄉9.1度，各地區的平地最低氣溫約在10至13度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日白天各地晴時多雲，北舒適、南微熱，今晚至明（13）日乾冷空氣南下，轉晴冷；因「輻射冷卻」加成，有再觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率，本島平地的最低氣溫亦將降至8度左右，應注意保暖。
周末低溫剩10度！回暖要等到下周
進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，週六、下週日（14、15日）持續受「大陸高壓」影響，各地晴朗乾燥；冷空氣減弱，白天北舒適、中南微熱，早晚氣溫仍低，局部地區仍有10度左右的平地最低氣溫低溫，日夜溫差大。
下週一至週四（16至19日）受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，白天舒適，漸轉微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。下週五（20日）或週六（21日）才有下一波變化，無論時間或影響程度，各國模式不一致、且持續調整中，需再觀察。
至於輕颱「鸚鵡」，各國預報機構、今晨2時皆預測其將迅速減弱為熱帶低壓，「中央氣象署」在今晚，「日本氣象廳」在今午，「美軍警報中心」則從不認為它有達輕度颱風的強度，看法不一樣，但也很常發生、並不奇怪。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
