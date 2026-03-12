我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗軍方放話：一公升的油都別想通過

川普又說：我們在伊朗贏了

中東局勢持續緊張，隨著全球石油與能源運輸要道－荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）不平靜，接連有商船遇襲，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）威脅要世界做好每桶油飆升至200美元的心理準備。與此同時，美國總統川普（Donald Trump）在肯塔基州出席活動時，又公開宣稱已贏得這場戰爭，伊朗幾乎被完全摧毀。綜合《半島電視台》、《CNN》、《路透社》報導，伊朗哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）軍事指揮總部發言人佐法加里（Ebrahim Zolfaqari），當地時間週三發表聲明，任何與美國、以色列或其盟友有關的船隻，都將被視為合法打擊目標。佐法加里並放話，沒有人能真正壓低油價，預計油價將高達每桶200美元，不會容許「任何一公升的油」通過海峽，強調油價取決於地區安全，而美國和以色列正是導致地區不安全的主要根源。儘管國際能源總署（IEA）成員國已一致同意，釋出4億桶應急儲備石油，但丹麥哥本哈根大學（University of Copenhagen）國際關係教授、海事安全專家布格爾（Christian Bueger）指出，如果荷姆茲海峽不恢復開放，歐洲將面臨重大的能源供應危機，這場危機可能會持續數週甚至數月。川普在肯塔基州時，聲稱「史詩怒火」行動才開始一個小時就結束了，美國贏了：「他們給了我一份名單，上面列著一些名字，說我可以隨便選一個...大概有20個吧，我都快睡著了，我一個都不喜歡，然後我看到了『史詩怒火』，我就說我喜歡這個名字。」川普重申，伊朗原本打算佔領整個中東、摧毀以色列，結果卻被美軍打趴，在過去10多天裡，美軍幾乎摧毀了伊朗。報導指出，川普對於伊朗戰爭將持續多久的說法，一直前後矛盾，有時說戰爭進度已比計畫大幅提前，有時又說戰爭將持續4到6週，甚至還曾以「短暫的行動」來形容。報導指出，儘管美國國防部號稱，已對伊朗展開自戰爭以來、最猛烈的空襲，但伊朗也向以色列和中東各地的目標開火，表明它仍然有能力反擊。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）揚言，此次行動將不設時間限制，直至實現所有目標並贏得這場戰役。