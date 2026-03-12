中央氣象署今（12）日早上6時31分發布低溫特報，表示受到輻射冷卻影響，早晨各地氣溫低，其中新北市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率，而白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，氣溫越晚越冷，提醒民眾注意保暖與日夜溫差。
⚠️低溫特報
📍影響時間：12日晨至13日晚
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、新竹縣、苗栗縣。
中央氣象署表示，今日清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫逐漸下降，越晚越冷，預測低溫在中部以北及東北部11至13度，南部及花、東為15至17度，局部近山區平地或河谷則更低一些。
高溫方面，北部、東北部及東部19至21度，中部及東南部約23、24度，南部可仍達29度，應留意中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增添衣物；天氣方面，由於水氣不多，只有迎風面花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區、東北部地區及新竹以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：12日晨至13日晚
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、新竹縣、苗栗縣。
高溫方面，北部、東北部及東部19至21度，中部及東南部約23、24度，南部可仍達29度，應留意中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增添衣物；天氣方面，由於水氣不多，只有迎風面花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區、東北部地區及新竹以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署