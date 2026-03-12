美國政府當地時間週三宣布，展開新貿易調查，被認為是在為進口商品徵收新關稅鋪路，其中包括依據1974年《貿易法》第301條進行的調查，台灣也在其中。
根據美國貿易代表署（USTR）官網，基於301條款，針對各國不公平的貿易行為展開調查，包含多個經濟體在製造業領域的結構性產能過剩問題，是否不合理或存在歧視性，進而對美國商業造成負擔或限制。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，美國將針對中國、歐盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、韓國、越南、台灣、孟加拉、墨西哥、日本、印度進行調查。
葛里爾強調，美國不會再將自身的工業基礎，拱手讓給那些將問題輸出到美國的國家，這些調查凸顯川普總統致力於將關鍵供應鏈遷回美國，並為美國製造業工人創造高薪就業機會的決心。
美國最高法院2月才駁回川普對等關稅政策合法性，川普政府揚言還有很多辦法徵收，並警告關稅對於增加美國財政收入、製造業回流美國都至關重要。
資訊來源：美國貿易代表署官網
