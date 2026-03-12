美國總統川普（Donald Trump）當地時間11日表示，將動用美國戰略石油儲備，緩解因伊朗戰爭而飆升的油價。
根據《CNN》報導，川普週三下午接受採訪時表示，華府會稍微削減一下自身戰略油儲，這樣就能降低油價，然後「再把它填滿」。
然而，川普本人並未具體說明，美國政府將釋放多少石油，也沒有說明釋放的時間。
川普並於同一天在肯塔基州發表演說期間，大力吹捧國際能源總署（IEA）成員國達成協議，同意釋出4億桶應急儲備石油：「這將大幅降低油價，我們將消除這項威脅」。
美國能源部11日則在官網貼出聲明，部長萊特（Chris Wright）針對IEA和美國戰略石油儲備（SPR）表示，川普已授權能源部從下週開始，從戰略石油儲備中，釋放1.72億桶石油，按照規劃的釋放速度，大約需要120天才能完成。從聲明內容來看，美國的這1.72億桶釋出，屬於IEA成員國合計釋出4億桶儲備計畫的一部分。
萊特強調， 川普承諾透過管理戰略石油儲備來保護美國的能源安全，現在的行動表明了他履行承諾的決心，美國政府也已安排1年內補充約2億桶的戰略石油儲備，無須擔心儲備枯竭和受損的問題，而且無需納稅人承擔任何費用。
最後，萊特不忘喊話， 47年來，伊朗及其「恐怖主義代理人」一直在試圖殺害美國人民，操縱、威脅美國及盟友的能源安全，在川普總統的領導下，這種情況即將結束，美國的能源安全強大、一如既往。
資訊來源：美國能源部官網聲明
