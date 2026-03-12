我是廣告 請繼續往下閱讀

前國民黨發言人蕭敬嚴近日領表投入新北市議員選舉，卻慘遭同黨立委徐巧芯昨（11）日發文狠批：「這次全台灣的議員選舉，基本上在所有人當中，我唯一不支持這位」，政論粉專《政客爽》也怒轟蕭敬嚴：「從今天開始，到你初選落幕的那一刻，我保證你每一天都會過得極度不開心。」《政客爽》昨發文指出，國會改革法案、藍綠立院衝突、青鳥行動圍立院、綠營罷樑案、大罷免，每一場硬仗，國民黨的人在流血、在被鎖喉、在扛著所有的罵聲往前衝。而蕭敬嚴在哪裡？蕭敬嚴在綠營政論棚裡，笑得比誰都開心。坐在綠營名嘴旁邊，笑成一團，收著通告費，配合攻擊。《政客爽》認為，回頭數數看，多少次國民黨面臨生死存亡的重大關口，蕭敬嚴在哪裡？到底哪來的臉，轉過頭來代表國民黨選議員？而徐巧芯也隨後轉發《政客爽》的貼文直指，蕭敬嚴在綠營節目對國民黨不問是非、長期嘲諷、披著國民黨的招牌幫著民進黨講話，對民進黨沒看到發揮過什麼戰力，只知道通告費都是在綠媒賺來的，甚至到最後因為個人私生活糾紛被某節目永久禁邀，這種人才，為什麼不去參加民進黨初選啊？徐巧芯也說，這次全台灣的議員選舉，有很多優秀的年輕人，她都希望良性的競爭能夠讓優秀的人才能夠有發揮的機會，但基本上在所有人當中，她唯一不支持蕭敬嚴。