封鎖盜版A片網站「MissAV」！新北市出重手原因曝光

實際點進MissAV網站，畫面會跳出封鎖圖示，且強調此網域已經遭到新北市政府封鎖，公告內容則說明：「此網域涉違反《性侵害犯罪防治法》，經新北市政府新北府社家字第1152377969號函命令封鎖」。

▲知名盜版A片網站MissAV遭到新北市政府出手封鎖，公告顯示因涉違反《性侵害犯罪防治法》，經新北市政府新北府社家字第1152377969號函命令封鎖。（圖／翻攝MissAV網站）

MissAV曾槓上女優石川澪！遭公開點名關閉又復活

▲日本女優石川澪擁有「美少女天花板」之稱，過去曾與盜版A片網站MissAV槓上。（圖／石川澪IG）

近年來盜版A片猖獗，其中知名盜版成人片網站「MissAV」在網路上流量極高，過去曾遭女優石川澪公開點名非法上傳影片，網站一度關閉卻又復活。，讓老司機們集體崩潰。網路平台「MissAV」是使用度極高的盜版成人片網站，不少台灣網友都會使用其觀賞影片，但昨（11）日陸續有網友回報，表示發現MissAV已遭封鎖。封鎖消息傳出後，讓不少老司機們集體崩潰，「這真的是一件大事了」、「感覺真是天塌了」、「為什麼不能看了…已崩潰」、「管太寬了吧」、「與其處理這個，不如先封鎖詐騙網站吧」，但也有人認為觀賞盜版本就不可取，「就不要看盜版嘛」。事實上，這並非MissAV第一次因盜版問題引發爭議，石川澪第一時間得知消息後還開心發文，但MissAV才短短關閉幾天就復活，甚至正面槓上石川澪，宣布有關石川澪的影片將移除所有廣告，並囂張邀請網友轉發消息，讓石川澪本人氣得在社群平台X表達不滿，如今MissAV又遭封鎖，也讓盜版成人片問題再度浮上檯面。