美國真的衰弱了嗎？最近中南海大概都會重新評估這樣的一個論述，而在台灣的一大堆親中紅統的喉舌都喉嚨發炎，言語困難了！這樣的情況之下，國民黨中央前一陣子念茲在茲的「鄭習會」突然偃旗息鼓，因為更多的國民黨黨人知道，此時此刻習近平正在焦頭爛額，哪有心思還陪鄭麗文演戲！但是，別想和美國演戲！美國真的是誰也得罪不起，特別是在這次史詩怒火行動上，美國所使用的許多武器和無人機，都是正在等待台灣立法院進行審查的軍售項目，這些武器在世人見證之下，並不是一些人宣稱的「破銅爛鐵」，而且更不是清理庫存，美軍就是在使用這些裝備，甚至還已經不夠用，川普特別和七大軍工產業開會，要求提高年產量達到四倍以上。這樣的局面就叫做「伊朗有事」就是「中國有事」！當川普發動「史詩怒火」猛擊伊朗以來，台灣海峽突然變得安靜，共機和共艦都變成薄薄的一片，讓人幾乎忘了它們的存在！有人說是因為中共兩會期間所以解放軍變得更謹慎，這個說法很阿Q，過去兩會期間中南海多次公然恫嚇台灣，解放軍也是動作頻頻，顯然中南海並不是因為開大會。更重要的原因就是趴低才不會中槍，川普風頭正盛，習近平最好少出現在鏡頭前，以免讓川普想起來還有這麼一個一直挑戰美國威信和破壞世界秩序的人物。而且川習會在即，以目前川普的氣場，已經開出要中國買單500架波音客機的「見面禮」，中國再囉哩巴唆，誰知道川普還要加碼多少？當然，更可能是中國發現「能源危機」了，委內瑞拉的石油沒有了、伊朗的石油也出不來，解放軍應該都知道《石油世紀》這本名著中所描寫的二戰教訓：當「雷伊泰海戰」潰敗之後，台灣海峽和巴士海峽都被美軍控制，日本的糧食和石油後繼無力，連飛行員訓練的汽油都不夠了，有油飛航出去卻沒油回來，只好阿Q式的搞「神風特攻隊」‧‧‧這樣的習近平窘況，在川普於台北時間3月10日清晨8點30分發的推文，就看出川普對習近平的嘲諷，川普雖然是警告伊朗不要封鎖荷姆茲海峽，不然將會比目前史詩怒火更猛烈20倍的攻擊，也特別說標註是「幫忙中國」要中國「應該感激」！伊朗和委內瑞拉過去是中國所需石油的15%，現在委內瑞拉被美國掌握，伊朗的石油出不來，而很可能不久之後也可能被美國控制，習近平過去總愛威脅世界的稀土，川普也可以拿石油來和習近平作對！這些習近平因為「伊朗有事」就是「中國有事」面對的難題，其實都還是短期效應，真正嚴重的，是習近平在中國內部的威信被狠狠打臉，這種痛楚比打在哈米尼身上的創痛更重、更痛。備受美國共和黨和民主黨共同推崇的中東專家，美國智庫哈德遜研究院的資深研究員賈尼亞，在史詩怒火行動之後，連發兩篇重量級文章，第一天是在開戰首日，賈尼亞直指《伊朗問題的關鍵在於中國》，開戰十天之後更直指《中國亂了陣腳》。賈尼亞特別指出從2021年起，習近平就不斷強調「東升西降」，美國正在衰弱，正是中國「難得的歷史機遇」，習近平洗腦式地告訴中國人民，美國已經沒有「大規模長程投射武力」的實力，而且美國無法面臨多方戰場，北有俄羅斯和金小胖，南有伊朗可以牽制美軍陷入泥沼，美國根本沒有實力干預台海和印太局面。川普一出手，伊朗根本就沒有「牽制」的基本實力，而美國史詩般的「大規模長程投射武力」的實力，全世界都為之戰慄！這樣的局面，正是狠狠打臉了習近平對內的敘事論述，美國根本就不是習近平口中的紙老虎，全球第一名美軍的能力和第二名解放軍的實力之差距，那是雲泥之別！這樣的習近平還能信賴嗎？恐怕習近平都察覺到威信崩潰的壓力，才會特別在會見解放軍和武警時特別強調：絕不容許二心！因為失去威信的獨裁者，很可能許多身邊的人為了自謀生路，正在紛紛登錄美國CIA給的暗網，打算向美國秘密投誠了。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com