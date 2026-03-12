我是廣告 請繼續往下閱讀

前國民黨發言人蕭敬嚴近日領表投入新北市議員選舉，卻慘遭同黨立委徐巧芯昨（11）日痛批：「所有人當中唯一不支持這位」，政論粉專《政客爽》也砲轟蕭敬嚴：「從今天開始，到你初選落幕的那一刻，我保證你每一天都會過得極度不開心」，藍委葉元之也加入表示：「若提名蕭敬嚴，等於是幫民進黨在汐止多爭取一席」。《政客爽》昨發文指出，國會改革法案、藍綠立院衝突、青鳥行動圍立院、綠營罷樑案、大罷免，每一場硬仗，國民黨的人在流血、在被鎖喉、在扛著所有的罵聲往前衝，蕭敬嚴卻在綠營政論棚裡，笑得比誰都開心，坐在綠營名嘴旁邊，笑成一團，收著通告費，配合攻擊。《政客爽》認為，回頭數數看，多少次國民黨面臨生死存亡的重大關口，蕭敬嚴在哪裡？到底哪來的臉，轉過頭來代表國民黨選議員？無獨有偶，葉元之和徐巧芯都轉發《政客爽》的貼文，接連砲轟蕭敬嚴。葉元之指出，大罷免時，藍白兄弟姐妹大家努力反罷，唯有這位蕭敬嚴是跟綠營一起搞罷免，如果國民黨提名他，等於是幫民進黨在汐止多爭取一席。