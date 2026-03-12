我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋智雅不僅嫌棄三星Galaxy，還把這段發言剪進影片最開頭的位置，顯然不覺得有任何不當。（圖／翻攝自THE FreeZia YouTube）

▲宋智雅目前的手機是橘色 iPhone 17 Pro。（圖／宋智雅IG@dear.zia）

南韓網紅宋智雅因戀愛節目《單身即地獄》爆紅，IG粉絲高達469萬，近日她在YouTube頻道分享Vlog時卻語出驚人，直言「如果男朋友用Galaxy會有點討厭」，還說想到對方用該手機幫她拍照就覺得煩躁，認為iPhone拍出的色澤質感更好。影片曝光後引發網友不滿，批評她以手機品牌區分階級、言論無禮，也有人提醒她曾因穿戴假名牌風波沉寂一段時間，怎麼還是學不乖。宋智雅日前在個人YouTube頻道「THE FreeZia」上傳生活Vlog，在美甲店與朋友閒聊時談及手機偏好。當得知朋友的男友使用Galaxy Fold摺疊機時，她毫不掩飾地表示：「面對朋友追問原因，宋智雅解釋雖然自己父母也使用三星，但對另一半的標準不同，更直白地說：「」 她進一步分析，認為iPhone與Galaxy拍出來的照片質感與色澤截然不同，並笑稱父親曾用三星手機將她拍成「三頭身比例」，讓她對該品牌拍照效果留下陰影。該影片曝光後，迅速引發南韓網友兩派激辯。反對派認為宋智雅身為公眾人物，言論充滿偏見，紛紛留言痛批：「聽起來像是在用手機品牌評斷人，讓人很不舒服」、「這是在區分階級嗎？三星會長李在鎔看到應該會很憤怒」、「Galaxy到底犯了什麼罪？」質疑她試圖復出卻依舊不謹慎。不過，也有部分粉絲為她護航，認為這僅是個人審美偏好，「宋智雅本來就是個性比較直接的人」、「年輕人確實比較偏好 iPhone，沒必要過度解讀」、「在朋友面前隨口說說也要被罵，太慘了」、「說真的，我也不喜歡三星拍出來的照片呀，為什麼不能說實話」。現年28歲的宋智雅，在2021年參加《單身即地獄》第一季後因精緻長相與火辣穿搭爆紅。但她在人氣巔峰時曾被踢爆穿戴名牌仿冒品，陷入「假貨風波」導致白富美人設崩塌，甚至為此寫下親筆信道歉並暫停活動。儘管她在2023年更換經紀公司並開設YouTube頻道重新出發，吸引76萬人訂閱，但此次因「嫌棄三星手機」再度引發炎上，也讓不少網友感嘆她的「話題體質」，確實容易被罵。