國民黨中常會昨（11）日通過縣市長選舉第三梯次徵召案，新北市確定徵召李四川參選市長。同時，《TVBS新聞網》也揭露，在去年大罷免期間表現亮眼的前國民黨新媒體部團隊，將協助李四川操作社群。而李四川今（12）日一早也發文喊出：「沒有蜜月期，告訴新北市四川報到，大家新北見。」李四川正式出線前，外界就寄予眾望，新團隊如今也已然成形，根據《TVBS新聞網》報導，李四川的選戰軍師會是過去在朱立倫市府時期擔任副秘書長、市府顧問的宋自強，以及前新北市社會局長李麗圳，和現任新北市副秘書長、媒體人出身的張其強。值得注意的是，除了上述「鐵三角」之外，去年大罷免期間為藍營製作出膾炙人口《萊爾校長》系列影片的新媒體製作團隊，也將在外部支援李四川選戰，負責操盤社群和輿情戰。而在確定接受黨的徵召後，李四川今也馬不停蹄發文表示：「市長要承擔重任，正式從專業職人到全方位治理者的心情，特別是接下來團隊就位及選戰規劃的預告，沒有蜜月期，告訴新北市四川報到，大家新北見。」