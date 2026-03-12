我是廣告 請繼續往下閱讀

市場持續關注伊朗戰爭發展及油價飆升對經濟與通膨的影響，美國股市週三漲跌不一，台北股市今（12）日開盤下跌298.04點、來到33816.15點。大盤開低之際，中小型股逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.2點、來到311.7點。今日開盤量大強勢個股：群創、旺宏、南亞科、兆赫、中石化；開盤量大弱勢個股：台積電、南亞、中信金、鴻海、華通。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌35元、來到1905元；台達電開盤下跌10元、來到1390元；鴻海開盤下跌3元、來到216元。市場情緒主要受到中東局勢升溫影響。隨著美伊戰爭持續，全球能源市場出現劇烈波動。週三稍早傳出有三艘船隻在荷姆茲海峽遭到攻擊，引發市場對航運安全與能源供應的擔憂，油價隨即走高。西德州中質原油期貨升破每桶87美元，布蘭特原油也突破每桶89美元。此前油價在本週初一度逼近每桶120美元，顯示市場對供應中斷的憂慮仍然強烈。為穩定市場供應，國際能源總署（IEA）宣布將釋放4億桶戰略石油準備，為有史以來規模最大的緊急釋放石油行動。美國總統川普暗示，可能動用美國戰略儲油緩解飆升的油價。他亦準備動用冷戰時期的法律權力，為恢復加州南部近海石油生產鋪路，以緩解能源危機。數據方面，美國2月消費者物價指數CPI月增0.3%，年增2.4%，與市場預期一致。該數據顯示通膨整體仍保持溫和，但尚未完全反映近期油價快速上漲的影響。美國股市昨日漲跌互一，道瓊指數下跌289.24點或0.61%，收在47,417.27點，那斯達克指數上漲19.03點或0.08%，收在22,716.14點，標普500指數下跌5.68點或0.08%，收在6,775.80點，費半指數上漲49.45點或0.63%，收在7,914.57點。科技五大巨頭走勢依舊分歧，Meta上漲0.12%，蘋果下跌0.01%，Alphabet上漲0.54%，微軟下跌0.22%，亞馬遜下跌0.78%。半導體股漲跌不一，AMD上漲0.79%，博通下跌0.29%，輝達上漲0.69%，應用材料上漲1.50%，高通下跌0.80%，美光上漲3.86%。台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲2.15%，日月光ADR上漲0.88%，聯電ADR上漲2.32%，中華電信ADR下跌0.60%。