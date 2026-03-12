2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）感謝中華隊英雄！藏壽司表示，今（12）日起連續2天全台藏壽司門市，消費不限金額「9折優惠」；蠟筆小新聯名最終回「陶瓷疊疊杯」滿額贈同步開搶。爭鮮旗下的定食8，則推出「味全龍」購物袋、鑰匙圈、Q版貼紙等周邊商品一次整理。
藏壽司：今起全台9折優惠吃2天！感謝中華隊 蠟筆小新疊疊杯開搶
感謝中華隊英雄！熱血揮棒汗灑球場，藏壽司表示，今起歡慶2天，全台門市消費不限金額享「9折優惠」！藏壽司小編感性表示，「不管結局如何，我們都在這個賽季留下了深刻的記憶感謝奮戰到最後一刻的球員們，藏壽司一起把榮耀獻給這些英雄」。
◾️活動日期：3月12日（四）至3月13日（五）
◾️活動門市：全台藏壽司門市
◾️活動內容：到全台藏壽司店鋪用餐，消費不限金額，追蹤藏壽司FB或追蹤IG，於結帳時出示手機畫面，即可享有限定「9折優惠」。
提醒大家，需追蹤藏壽司官方Facebook或Instagram成為粉絲；全台藏壽司店鋪9折優惠活動，僅限3/12(四)~3/13(五)期間限定2天；詳細活動內容以現場公告及說明為主；若要兌換滿額贈，消費金額以9折折扣後計算，須達滿額贈門檻方可兌換贈品；如有異動以官方Facebook粉絲頁or藏壽司官方Instagram及官網公告訊息為準。
而藏壽司聯名蠟筆小新企劃最終回，端出「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」滿額贈，單面圖案呈現可愛的小白、小新、肥嘟嘟左衛門3款人氣角色，可以互相層層堆疊收藏。3月12日起凡於全台藏壽司門市，當日消費滿1,200元，並完成指定社群任務即可獲得「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」乙個（全台三款限量共15,000個，數量有限，送完為止）。
官方透露，現在還吃得到日本九州產竹筴魚、北海道產帆立貝等當季海味；搶先預告3月17日至3月23日，還有櫻花蝦、生鮭魚明太子奶油、巴薩米克醋牛肉等多款旬味新菜限時開吃。
爭鮮定食8：「味全龍」購物袋、鑰匙圈、Q版貼紙等周邊商品開搶
搭上WBC棒球熱，爭鮮旗下定食8攜手味全龍，結合棒球元素推出獨家設計的周邊商品。即日起至4月15日，凡於全台定食8門市單筆消費滿250元，即可加價購買（數量有限、售完為止）。
◾️味全龍Q版貼紙15元：龍將與小龍女獨家設計。
◾️味全龍鑰匙圈149元：迷你棒球與手套造型。
◾️味全龍摺疊購物袋199元：球隊應援球衣等比例縮小。
◾️即日起至3月31日，同步加碼指定社群互動活動，有機會抽中「味全龍小龍女簽名毛巾」。
還打造全台唯一味全龍聯名主題店「定食8西門店」，滿滿味全龍人氣球員視覺、設置味全龍專屬啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」成員形象佈置，吸引不少球迷揪團用餐打卡合照。
資料來源：藏壽司、蠟筆小新、爭鮮
