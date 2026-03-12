我是廣告 請繼續往下閱讀

市場持續關注伊朗戰爭發展，伊朗態度強硬，國際油價續揚，市場擔憂油價帶來的影響，讓美國降息時間點再往後，美元指數衝上99.52，亞洲主要貨幣兌美元走貶，其中日圓兌美元更一度貶破159，新台幣兌美元今（12）日早盤也回貶，在美元走強及台股下跌之下，一度貶至到31.86元，重貶1.05角。就國際市場來看，美伊戰爭持續，伊朗官員放話，若美國執意打下去，國際油價衝上每桶200美元指日可待，油價續揚，美股收盤漲跌互見，美元指數走強，一度來到99.52，目前在99.36附近盤整。在美元指數站回99之下，亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤一度貶破159，來到159.23，目前拉回至158.9附近，韓元兌美元也從1476.35貶到1484.2，目前在1479盤整，而離岸人民幣兌美元早盤也從6.8732貶至6.8852。至於新台幣兌美元今日早盤也回貶，以31.78元、貶值2.5分開出，在美元走強及台股跌之下，新台幣進一步貶破31.8元，一度來到31.86元，重貶1.05角，目前在31.828元盤整。