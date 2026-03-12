我是廣告 請繼續往下閱讀

台泥受高雄三元廠一次性意外事故及配合大陸當地政策進行產能置換及資產減損影響，去年度每股盈餘（EPS）為虧損1.6元，但考量現金流尚為充沛，董事會決議，擬由資本公積提撥每股現金0.8元，配發金額顯著優於營運谷底時期，且特別股股利亦維持正常發放。 若以昨（11）日收盤價，並還原成本計算約等同一般盈餘配發之4%殖利率水準。台泥昨開董事會通過2025年合併財務報告，全年合併營收為1,498億元；每股盈餘（EPS）為虧損1.6元，歸屬母公司業主淨損為116億元。然而，2025年營業活動淨現金流入逆勢增至331億元，年增約14億元；截至去年底，公司持有的現金及定存達1490億元，顯現強韌的財務能力。台泥董事會決議，擬由資本公積提撥每股現金0.8 元。考量部分股東對資本公積配發方式較為陌生，台泥說明，由資本公積配發的現金，在稅法上，股東領取時無需繳納所得稅，個人也無需繳納二代健保補充保費，稅務上有實質效益。若將免稅優勢與二代健保省下的成本還原計算，此次配發的0.8元，以台泥11日的股價25元計算，對於長期持有的股東而言，其稅後實質獲利約等同一般盈餘配發之4%殖利率水準。台泥強指出，近年在面臨結構調整的挑戰下，董事會仍維持穩定配息，不僅是與所有股東分享經營性現金流成果，更是為了回報大家在台泥轉型路上的堅定支持，期待股東們於五月份舉行的股東會，能夠予以支持。另，針對大陸市場，台泥總經理程耀輝去年第四季曾在法說會揭露營運優化方案，目前大陸營收佔比已從過往的4成降至2成，並達成縮減14%產能與精簡20%人力的階段性目標。為確保資產體質純淨，台泥配合當地產能置換及去產能政策，針對貴港、安順、懷化、廣安、凱里等廠區不再生產的產能及呆滯庫存進行一次性清理。台泥說，今年1月起，台泥將正式進入「變瘦、變強」的新階段。隨著組織扁平化效應、人員費用減少與閒置資產清理完成，2026年起之折舊負擔將下降，預期大陸市場毛利及營業利潤可望回升。雖然在大陸的結構調整導致營收微幅減少，台泥認為企業實質運營的營業活動現金流逆勢成長至331億元，證明了資源重新配置的成效，將營運重心全面對準更高質量的獲利模式與國際市場擴張。