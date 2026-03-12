我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「璃來龍」在冬季奧運自由滑創下的 158.13 分世界紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

在米蘭-柯蒂納冬奧會（Milano Cortina 2026）花式滑冰雙人滑項目奪得金牌的日本組合「璃來龍」——三浦璃來（24歲）與木原龍一（33歲），近日遭到俄羅斯雙人滑名將柯茲洛夫斯基（Dmitrii Kozlovskii）的強烈批評。柯茲洛夫斯基直言日本組合的得分「高得離譜」，甚至稱裁判的給分判斷「不謹慎且無知」。柯茲洛夫斯基與搭檔波伊科娃（Aleksandra Boikova）組成的「BoikoZ」組合，日前剛蟬聯俄羅斯大獎賽總決賽冠軍。雖然俄羅斯因國際禁賽無法參加奧運，但俄國內部普遍認為，若他們參賽必能奪金。根據俄羅斯媒體《Sports》報導，柯茲洛夫斯基對「璃來龍」在冬季奧運自由滑創下的158.13分世界紀錄感到憤怒。他點出三大技術質疑：一、動作銜接過於簡單： 他指出璃來龍的舉昇（Lift）與步法過渡（Transition）缺乏複雜度，這與目前滑冰界追求高難度銜接的趨勢不符。二、拋跳技術不足： 柯茲洛夫斯基不解為何對方的拋跳動作無法維持更長的時間。三、缺乏組合一致性： 他毒舌評價兩人雖然個人技術尚可，但在雙人滑最重要的「線條一致性」上完全看不出火花。針對158.13分的高分，柯茲洛夫斯基毫不留情地表示：「這絕對是太過分了。158分對這對組合來說高得離譜，他們表現出的技術水準絕對不值這個分數。」他最後將矛頭指向裁判，認為這是極其輕率的判決：「給他們這樣的得分，對於後續要站上冰面表演的選手來說，是極其不謹慎且無知的行為。這到底是怎麼回事？」甚至暗示裁判評分存在不公。儘管俄羅斯強手對「璃來龍」的評價偏低，但也有專家指出，俄羅斯選手的看法可能與現行國際滑冰總會（ISU）重視藝術表現力與穩定性的潮流有所脫節。三浦璃來與木原龍一在奧運賽場上以極具渲染力的表演與絕佳默契征服了現場裁判，如今這份金牌榮耀卻遭俄羅斯名將質疑，無疑為賽後的滑冰界投下了一顆震撼彈。