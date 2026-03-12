我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞（右）大跳陳土豆（左）的歌曲〈Ms.Potato〉，流量密碼在手。（圖／安心亞IG@xinya_an、陳土豆IG@bostickchen）

26歲陳土豆是平頭女生！千萬流量在手

▲陳土豆（如圖）模仿神韻到位又浮誇，讓人想一看再看。（圖／翻攝自陳土豆IG）

陳土豆紅什麼？140萬抖音網紅、YouTuber「陳土豆」近日於各大社群平台竄紅，，其IG、抖音、Threads影片累計上千萬觀看，上月推出首支個人單曲〈Ms.Potato〉，洗腦曲調、魔性舞蹈再度引爆流量密碼。《NOWNEWS今日新聞》整理出陳土豆來自中國廣東，現年26歲，剃著平頭、以中性打扮示人，藝人安心亞、黃宏軒、奎丁、展榮展瑞、酷炫等都被她的魅力迷倒。陳土豆來自中國廣西，1999年5月12日生，剃著平頭、打扮中性，自2024年7月起經營IG、拍攝短影片，風格自然又不做作，她以瞪大眼睛、嘟起雙唇當作招牌表情，時而再挑起眉毛或是吐舌眨眼，浮誇肢體讓人看了滿頭問號，卻又不小心嘴角失守，還想一看再看，解答「我剛剛到底看了什麼？」此外，陳土豆擁有大批流量的另一關鍵，正是其精準演技，演活各種情境之下的人世百態，無論是日常裡的姊妹淘、過年期間煩人的親戚、熱戀中或吵架的情侶、各國家的人，乃至於跟拍爆紅人物，像是周媛、陳妍希、《單身即地獄》節目片段等，陳土豆都活靈活現，展現貼近世代的創作軟實力。上月陳土豆推出了首支個人單曲〈Ms.Potato〉，魔性舞蹈引發跟拍潮，安心亞本月8日在IG曬出Cover影片，扭腰擺臀、瞪眼吐舌的搞笑動作都超級到位，完全捨棄女神形象，讓網友笑翻直呼：「還原度200%」、「這是我沒想到的」，更引來陳土豆本人讚賞：「表情很到位哦！」互動笑翻眾人。