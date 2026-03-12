近期中東戰事升溫推升國際油氣價格，儘管政府已啟動應變機制，網路仍憂心「天然氣斷炊」恐引發全台天然氣限電，重創台積電（2330）在列的半導體產業命脈。面對地緣政治加劇的中東能源危機，台灣科技媒體中心（SMC）邀請多位專家深度剖析。透過這份SMC專家解析，帶您一窺台灣能源安全與配置的關鍵解方。
專家示警：燃氣發電占比「53.3%」成隱憂
國立臺北科技大學工業工程與管理系副教授兼雙聯EMBA班主任徐昕煒直指台灣當前能源結構的脆弱性。他表示，雖然天然氣較煤炭乾淨且可作為過渡能源，但仍是依賴進口的化石燃料，深受境外價格、船運與地緣風險影響。
徐昕煒提出關鍵警訊：「以2025年台電系統來看，燃氣占53.3%其實已經偏高，個人認為未來較穩健的方向應是把燃氣慢慢壓回四成左右，讓再生能源、儲能、電網韌性與節能共同補位，才符合減碳方向，也較安全。」
台積電保命靠什麼？專家齊籲「這3招」
若要確保台積電等半導體耗電大戶在戰事危機中免於斷電威脅，單純「多買幾船天然氣」並非治本之道。專家們綜合評估後，提出建構台灣能源安全的三大招：
第1招：深度節能與AI能耗監控
徐昕煒強調，從模型評估來看，「節能」與「尖峰移轉」最具成本效益。首要課題是把節能、移峰與電力彈性提升到和電源開發同等地位。中華經濟研究院國際所分析師黃聖元亦補充：「台灣製造業（尤其半導體產業）耗電巨大，應透過AI驅動的能耗監控，極大化單位電力產值。」
第2招：建構分散式電網與大型儲能
「能源孤島禁不起單一電網事故！」黃聖元直言，台灣應積極建設分散式電網與超大型儲能系統，作為支援綠能不穩定的必要基本建設。徐昕煒也認同指出，降低尖峰需求，再搭配分散式儲能與更靈活的電網，緩解限電與分區停電風險，常比單純多買幾船天然氣更有效。
第3招：擴展再生能源與需求面轉型
台灣氣候行動網絡研究中心總監／國立臺灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，若未來十年可加速再生能源發展，「提升占比超過50%，進口能源依存度則可更快速削減至75%以下，更能提升能源安全。」此外，他點出需求面的轉型至關重要，後續需推動工業熱泵、電鍋爐等方式，促使工業部門在2040年後逐步降低對天然氣的依賴。
這場中東能源危機不僅是國際新聞，更是對台灣能源轉型的一場極限壓力測試。從一味追求「發電量」，轉向「系統靈活、聰明用電、降低依賴」，才是台灣在動盪局勢中穩住經濟命脈的根本之道。
資料來源：台灣科技媒體中心
