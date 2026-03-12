伊朗戰火延燒中東，最新消息指出，有2艘油輪於波斯灣的伊拉克南部海域遇襲，截至發稿時間為止，已知至少造成1人死亡、38人獲救。
根據《半島電視台》報導，1名伊拉克安全官員透露，初步調查顯示，伊朗裝載爆炸物的船隻，與這起伊拉克水域油輪遇襲有關，事件導致至少2艘船起火。
伊拉克軍方發言人馬安中將（Lieutenant General Saad Maan）表示，遇襲的是法奧港（port of al-Faw）2艘外國油輪，指控發生在伊拉克領海內的襲擊，侵犯了伊拉克主權，揚言伊拉克會保留採取法律行動的權利。
另一方面，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）11日為停戰開出3項條件，他聲稱結束這場由以色列、美國挑起的戰爭途徑，分別是：承認伊朗的合法權利、支付賠償、國際社會對未來可能的侵略行為做出堅定保證。
原文連結：Iran war live: Oil tankers hit in Iraq, Tehran sets 3 conditions for peace
我是廣告 請繼續往下閱讀
另一方面，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）11日為停戰開出3項條件，他聲稱結束這場由以色列、美國挑起的戰爭途徑，分別是：承認伊朗的合法權利、支付賠償、國際社會對未來可能的侵略行為做出堅定保證。
原文連結：Iran war live: Oil tankers hit in Iraq, Tehran sets 3 conditions for peace
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。