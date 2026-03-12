我是廣告 請繼續往下閱讀

兩餐行銷翻車！「幫韓國隊控分道歉」得罪球迷：公關危機

▲兩餐最新貼文開頭就稱「對不起，我們不應該控分」，接著提到3月9日的韓澳大戰控分事件，向台灣球迷道歉，反而引來眾人怒火。（圖／兩餐Threads@dookki_taiwan）

▲兩餐火鍋是來自韓國的知名連鎖年糕火鍋吃到飽餐廳，提供多樣化韓式年糕、醬汁、炸雞、魚板及泡麵，因價格親民深受學生與年輕人喜愛。（圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽 Dookki Taiwan臉書）

韓澳大戰文保景不出棒遭三振！遭疑控分被球迷灌爆IG

體育粉專「宇宙邦迷因」也發文認為沒有控分問題，強調韓國隊無論得7分或8分都是晉級，反而再掉1分才是淘汰，「以韓國打者的視角，既然第8分無關晉級，那就趕緊讓熱好的投手上來就好，不要再花時間打擊」。