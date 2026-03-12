兩餐火鍋翻車！2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，本屆最大話題度在於3月9日韓澳大戰疑似控分爭議，韓國隊球員文保景因著被三振，被部分不理智球迷質疑控分。但來自韓國人氣品牌「兩餐火鍋」近日重提該事件，以企業形象「年糕君」替控分道歉，推出最新經典賽優惠，反而引來球迷怒火，怒指完美得罪台韓球迷，氣得開罵「根本想討罵，想賣韓式料理，還拿韓國來做文章」。
兩餐行銷翻車！「幫韓國隊控分道歉」得罪球迷：公關危機
兩餐火鍋近日延續經典賽熱度推出新優惠，但公關文案卻遭全網炎上，兩餐在最新貼文開頭就稱「對不起，我們不應該控分」，接著提到3月9日的韓澳大戰控分事件，道歉表示「年糕君（兩餐形象角色）為了控分，竟然站著不動遭到三振，對此消極的態度，兩餐老闆表示震怒，目前已將年糕君下放三軍，面壁思過」。
兩餐接著表示，「讓全台球迷氣到血壓飆高，兩餐在此代替年糕君致上最深的歉意，希望球迷們大人不計年糕過，繼續支持棒球、支持兩餐」，表達為了賠罪將推出經典賽專屬優惠，內文還附上3張員工手拿道歉白紙的照片。
貼文一曝光後，瞬間點燃球迷們怒火，留言怒嗆「你說慶祝韓國晉級還比較好，寫這什麼文」、「人家想晉級控分有什麼問題？不懂為什麼會被叫做消極態度欸」、「笑死，同時得罪兩邊的公關」、「想蹭WBC熱度，結果根本想討罵，想賣韓式料理，還拿韓國來做文章」、「完美得罪兩派欸，這行銷猛喔」。面對外界批判，目前兩餐火鍋官方仍未出面回應，貼文也未刪除，相關討論在網路上發酵。
韓澳大戰文保景不出棒遭三振！遭疑控分被球迷灌爆IG
回顧整起事件，2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽中，韓國隊對上澳洲隊以7：2獲勝，憑藉著失分率優勢逆轉晉級8強，但爭議源自於9局上時，韓國隊以7：2領先澳洲，已達晉級所需門檻，若此時韓國隊再拿1分，就讓中華隊晉級機會大增。
但此時韓國隊球員文保景在2出局、一壘有人狀況下，站著不動遭到三振出局，部分不理智球迷認為文保景「故意被三振」、「缺乏運動家精神」，不滿韓國隊控分行為，灌爆文保景IG留言與謾罵，事後還被韓國媒體反擊素質低下。
雖然中華隊無法晉級，但還是有不少理性球迷出面，認為每一隊都爭取晉級機會，與其檢討韓國隊運用戰術不如自己勝場，認為完全不需要有出征行為。體育粉專「宇宙邦迷因」也發文認為沒有控分問題，強調韓國隊無論得7分或8分都是晉級，反而再掉1分才是淘汰，「以韓國打者的視角，既然第8分無關晉級，那就趕緊讓熱好的投手上來就好，不要再花時間打擊」。
資料來源：兩餐火鍋Threads、宇宙邦迷因
