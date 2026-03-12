我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市瑞芳區台2線83.1公里處，今（12日）凌晨4時許發生一起3輛大型車連環追撞的死亡車禍。一輛載運廢鐵的曳引車不明原因失控翻覆至對向車道，遭閃避不及的另2輛曳引車先後撞擊。警消獲報到場後，發現肇事曳引車駕駛失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。另將後方受困在曳引車內的2人救出，送往醫院治療後，所幸沒有生命危險。現場路段因事故車輛佔據，目前實施雙向封閉管制，交通受到影響。據了解，這名44歲的謝姓男子當時開著營業貨運曳引車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛時，不明原因突然側翻，車體滑入對向車道。對向由43歲吳男駕駛的曳引車因煞車不及迎面撞上，緊接在吳男後方、由41歲徐男駕駛的第三輛貨櫃車也煞停不及發生追撞。警消獲報到場後，動用破壞機具協助曳引車內的受困人員脫困，肇事曳引車駕駛被救出時已無呼吸心跳，送往醫院搶救仍因傷重宣告不治；至於後方駕駛及車上42歲謝姓女子被送往醫院治療，無生命危險。而在車禍發生後，龐大的車體與散落物嚴重影響濱海公路通行。轄區瑞芳警分局獲報後，隨即派員到場進行交通疏導，初期一度調撥車道維持單線雙向通行，但後續因需進行事故鑑識與大型機具拖吊作業，上午近8時起警方已將該路段全面雙向封閉。至於確切的車禍肇事原因與責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。