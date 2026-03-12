我是廣告 請繼續往下閱讀

美國宣布對台灣、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查，將檢視這些經濟體的製造業結構性產能過剩及生產相關做法與政策，目標是在目前以122條款課徵關稅的150天期限到期前，做出結論。國民黨立委賴士葆今（12）日受訪批民進黨政府相當不堪，只會抱美國大腿。美國貿易法第301條規定，當認定有歧視美國企業或牴觸貿易協議裡美國權益時，美國政府可加徵關稅。賴士葆說，美國在貿易政策上始終以自身國家利益為優先考量，無論對台灣或其他國家皆然，美國總統川普推動的部分關稅措施先前被法院判定違法，但美方仍可透過不同貿易工具，例如《1974年貿易法第301條》等機制進行調查與制裁，而相關調查對象也包含台灣。賴士葆認為，台灣在對美貿易關係中已多次配合美方政策，但仍可能成為美方貿易調查或措施的對象，顯示美國並不會因政治關係而在經貿政策上給予特殊待遇。他批評，民進黨政府在對美政策上過度依賴，卻未必能換得相對應的利益或保障，呼籲政府在處理對美經貿關係時，應更重視台灣自身利益。此外，立法院11日選出召委，《軍購特別條例》最快會在23日初審。賴士葆今說，目前討論重點不僅是軍購金額，而是台灣是否能真正取得所購買的武器，目前仍有約新台幣6000億元的軍購款項已支付，但部分武器尚未交付，顯示軍購進度與供應問題值得關注。他也說，台灣社會普遍支持維持一定防衛能力、購買必要軍備，但對於美國是否會在台海衝突時出兵協助，仍抱持審慎態度，美國前總統拜登任內曾多次表示，若台海發生衝突將協助台灣，但川普迄今卻不曾有類似表態，外界普遍認為美國直接出兵協防台灣的可能性並不高。賴士葆認為，從近期國際衝突情勢觀察，美國多採取空中打擊等方式介入，真正派遣地面部隊往往相當困難，因此台灣在強化自身防衛能力的同時，也應務實評估國際情勢與盟友可能提供的實際協助。