受強烈冷氣團影響，台灣氣溫偏低且日夜溫差明顯。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈冷氣團南下，今明兩天（3月12日至3月13日）各地低溫普遍落在11至15度。天氣風險公司資深顧問吳聖宇則補充，中北部空曠地區夜間甚至有7至9度低溫機會，預計周末起冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，但清晨仍偏涼。
強烈冷氣團南下 今晚明晨跌破10度
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本周第二波強烈冷氣團今天南下，環境屬於乾冷型態，水氣不多，但在輻射冷卻效應影響下，夜晚清晨仍會相當寒冷，今明兩天，各地低溫普遍11至15度，平原空曠地區有機會下探10度左右。
周六清晨輻射冷卻效應影響，空曠地區、近山區可能出現更低溫；周六白天至下周二（3月17日），冷氣團逐漸減弱，氣溫逐日回升，白天溫暖舒適，但夜晚與清晨仍偏涼。
空曠地區只剩7度 周六白天回暖
吳聖宇則說明，今天北部、東北部白天高溫17至19度，中部、花東高溫21至24度，南部高溫仍有26至28度，夜晚到明天清晨，中北部、宜蘭空曠地區有7至9度低溫發生機會，南部、花東空曠地區也有10至12度低溫，日夜溫差相當明顯。
吳聖宇提及，周六白天溫度回升，北部、東北部高溫21至23度，中部、花東23至25度、南部24至27度，夜晚到周日清晨，中北部、東北部空曠地區仍有機會出現10至12度低溫，南部、花東空曠地區13至15度；周日更溫暖，北部、東北部高溫23至25度，中部、花東24至27度，南部可達26至28度或以上。
未來一周晴到多雲 鋒面下周四才報到
一周降雨方面，吳聖宇強調，周四、周五各地晴到多雲，周末兩天空氣乾燥，大氣狀態較穩定，風向漸轉偏東風，迎風面東半部雲量較多，偶有零星降雨機會，西半部維持晴到多雲。
吳聖宇提醒，下周一至下周三（3月16日至3月18日）中層高壓脊逐漸東移並且減弱，台灣附近中層以上逐漸轉為西到西南西風，但空氣仍持續偏乾；底層則是高壓東移變性後，高壓迴流帶來的偏東到東南風，迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部維持晴到多雲天氣型態。下一波鋒面預估要下周四（3月19日）抵達台灣。
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書、天氣職人-吳聖宇臉書
