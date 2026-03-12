我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年開年，台灣對新加坡出口出現驚人的快速成長。根據台灣政府最新統計，今年1至2月台灣對新加坡出口達 95.6億美元，較去年同期大幅成長 56%，創下歷史同期新高；新加坡在台灣出口市場中的比重也升至 8.3%，較去年同期提高約 2個百分點。短短兩個月內，台灣對新加坡出口比去年同期增加約 34.3億美元，顯示台星貿易動能正快速升溫。同一期間，台灣自新加坡進口也顯著增加，年增 53.9%。在出口成長更為強勁的帶動下，台灣對新加坡的貿易順差同步擴大。2026年1至2月，台灣對新加坡的貿易順差較去年同期增加 56.8%，顯示雙邊高科技產業鏈帶動的貿易動能持續強勁。事實上，隨著雙邊高科技產業合作日益深化，2025年台灣已躍升為新加坡最大的貿易夥伴與第一大進口來源國，凸顯兩國經貿關係的重要性。從長期趨勢來看，台灣對新加坡出口近十年持續成長。2016年台灣對新加坡出口約 161億美元，占台灣總出口比重約 5.8%；2018年前後曾短暫回落，但自2020年起，隨著全球半導體需求快速增加，出口規模明顯擴大。2021年台灣對新加坡出口首次突破 250億美元，2022年接近 300億美元，2024年已達 337億美元。2025年台灣對新加坡出口更攀升至 404億美元，創歷史新高，新加坡在台灣出口市場中的比重也突破 7%。若再加上2026年前兩個月的強勁成長，新加坡已成為台灣出口市場中成長最快的重要國家之一。在雙邊貿易快速擴張的同時，台灣對新加坡也長期維持穩定且持續擴大的貿易順差。2016年台灣對新加坡貿易順差約 86億美元，2021年擴大至 137億美元，2022年達 170億美元。2024年順差增至 240億美元，2025年更突破 273億美元。2026年前兩個月，台灣對新加坡貿易順差已達 69.2億美元。同時，新加坡在台灣整體貿易順差中的地位日益重要。2022年台灣對新加坡順差曾占台灣全部貿易順差的 33% 以上，2024年仍接近 30%。2025年比重為 17.5%，而2026年1至2月回升至 21.9%，也就是說，台灣超過五分之一的貿易順差來自新加坡。另一方面，台灣自新加坡進口規模也呈現穩定成長。2016年台灣自新加坡進口約 75億美元，2021年增至約 121億美元，2022年達 125億美元。近年雖因全球景氣循環有所波動，但2025年仍維持約 130億美元水準。新加坡占台灣進口市場的比重長期維持在 2.5%至3.4% 之間，2026年前兩個月為 3.1%。整體而言，台星貿易呈現「雙向成長、順差擴大」的結構，反映兩國產業分工高度互補。其中，半導體產業是台星貿易快速成長的核心動力。目前台灣對新加坡出口產品中約 85% 為半導體相關產品，包括晶片、積體電路與電子零組件；而新加坡對台灣出口產品中約 80% 同樣屬於半導體相關產品。如此高度集中於高科技產業的貿易結構，在全球主要雙邊貿易關係中相當少見。新加坡半導體產業近期的快速復甦，也進一步推升對台灣產品的需求。根據新加坡最新產業統計，2026年1月新加坡半導體產業產值年增率高達 52%，成為帶動電子製造業成長的主要動力。隨著晶片需求回溫，新加坡電子製造業對台灣晶片與相關零組件的需求也迅速增加。從全球產業鏈分工來看，台灣與新加坡在半導體產業中扮演不同但互補的角色。台灣在晶圓製造與先進製程方面居於全球領先地位，而新加坡則是國際半導體企業的重要製造與營運基地，在設備、材料、封裝測試與區域營運中心方面具有重要優勢。許多跨國半導體企業在新加坡設立區域總部與製造基地，同時與台灣晶圓製造產業保持緊密合作。因此，台星貿易的快速成長不僅反映商品貿易增加，更是整個半導體產業鏈深度整合的結果。隨著全球科技競爭加劇與供應鏈重組，台灣與新加坡在半導體產業中的互補關係愈發重要。台灣與新加坡不僅是重要貿易夥伴，也正逐漸成為亞洲半導體供應鏈中相互支撐的兩個關鍵科技樞紐。