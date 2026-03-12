我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉詩詩過生日時就連楊冪都有發文祝賀，吳奇隆卻和老婆沒任何公開互動。（圖／微博＠楊冪）

▲吳奇隆近年為了工作、家庭到處飛，今年1月還返台到輔大領取傑出校友獎。（圖／藍易振Threads＠yclan168）

▲劉詩詩、吳奇隆去年6月還有被狗仔拍到，帶著小孩和助理一起逛百貨公司。（圖／微博@瓜田寒姐）

中國女星劉詩詩3月10日迎來39歲生日，她在微博公開自己與生日蛋糕和一堆花束的合照，身邊沒有吳奇隆，看起來似乎格外孤單。不僅如此，吳奇隆也未現身留言或是發文祝劉詩詩生日快樂，0互動的情況讓兩人婚變傳聞再起。對此，中國狗仔劉大錘指出，吳奇隆人在外地拍節目，劉詩詩則住在上海家中，夫妻倆應該是因為工作關係才分居的，至於有沒有離婚，目前不清楚。劉詩詩生日當天在微博發文，貼出自己站在一堆花束中間，閉眼、雙手合十許願的照片，寫道「謝謝大家」。照片中沒拍到任何親友和吳奇隆的身影，粉絲推測應該是公司幫她慶生的，覺得場面看起來有些冷清。對此，中國狗仔劉大錘日前在直播時說起自己觀察到的情況，；至於兩人有沒有離婚，劉大錘說他也不清楚，暫時沒找到什麼證據。不過也有一派粉絲認為，兩人或許有私下見面、慶生，只是不想公開罷了，畢竟吳奇隆和劉詩詩個性都很低調，加上還有工作在身，劉詩詩需要維持和其他男演員的CP感，不發老公照片也很正常，「私生活就別關注了，期待劉詩詩《醉夢》」、「哪有女演員天天發老公啊，作品都不用宣傳了嗎？大家都散了吧」、「離不離也不關我們的事，支持劉詩詩，別放大她的私生活」。其實吳奇隆與劉詩詩婚變的消息已經傳很多年了，這段相差17歲的戀情一直不被外界看好，甚至有人覺得劉詩詩當初是因為拍《步步驚心》入戲太深才會愛上飾演「四爺」的吳奇隆。而兩人最近一次同框則是去年6月被狗仔拍到，全家人一起出現在百貨公司地下停車場，帶著兒子步步去逛街。當時吳奇隆夫婦雖然沒牽手，但相處感覺很自然，也藉此打破不合傳聞。