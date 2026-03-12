即將迎接浪漫白色情人節、春分節氣，「買一送一」手搖飲料優惠搶先看！CoCo都可表示，今（12）日起，2杯99元常態優惠加入人氣「百香雙響炮」，6款最新菜單每杯50元有找；春分開喝新品「擂擂穀麥奶茶」買一送一太快樂。先喝道表示，「青梅四季春」新品上市也買一送一，本文整理最新優惠一次掌握。
CoCo都可：買一送一！擂擂穀麥奶茶新品 白色情人節手搖飲料優惠
3月迎接白色情人節，CoCo都可三大手搖飲料優惠開喝：
◾️百香雙響炮50元有找！3月12日至3月29日，百香雙響炮2杯99元限時優惠。
◾️奶茶買一送一！CoCo春分推出「擂擂穀麥奶茶」新品，主打14種營養穀物的客家擂茶，搭配日安大麥融入經典奶茶，增添穀香及麥香，溫潤順口。
預告3月18日週三好友日優惠，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，大杯「擂擂穀麥奶茶第二杯0元」，相當於買一送一、兩杯只要60元。
◾️新品常態優惠！3月19日起，CoCo新品「茉香凍奶綠」也加入2杯99元常態優惠指定品項。
先喝道：青梅四季春買一送一！鹹酸甜麻粿全新配料
先喝道3月與客家電視台年度大戲 《都市開基祖》 聯名，推出兩款青梅系列新品，「青梅四季春」嚴選清香四季春茶加入酸甜青梅；還將青梅做成特製香甜麻粿，鹹香收尾。
3月18日先喝道開賣新品，首日限定全台門市「青梅四季春買一送一」手搖飲料優惠。
資料來源：CoCo都可、先喝道
