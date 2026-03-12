我是廣告 請繼續往下閱讀

中國媒體稱，中方協助70多名滯留中東的台灣人，自伊斯坦堡中轉上海返台。對此，民進黨立委林楚茵今（12）日批評，這是中國最老套的認知作戰，更荒謬的是，國民黨卻在後面忙著扯後腿，自甘淪為中國認知作戰的擴音器。央視報導，70多名滯留中東的台灣旅客10日凌晨搭機抵達上海，這些台灣旅客原預計經由阿布達比轉機返台，但因航班被取消滯留海外，改飛往伊斯坦堡中轉上海返台，途中求助中國駐伊斯坦堡總領事館，由中方協調出入境邊檢、航空公司才離境。對此，林楚茵表示，中東情勢緊張，外交部與駐外館處持續協助國人返台，截至昨晚已有1794位國人平安回到台灣，幾乎天天都在更新協助情形，結果中國官媒卻只拿70幾位經上海轉機的個案大做文章，硬拗成「中國協助台灣人回國」。林楚茵說，外交部已經協助將近2000位國人返台，70幾位也好意思拿來說嘴？這種刻意忽略整體事實、只拿少數個案操作的手法，就是中國最老套的認知作戰。林楚茵直言，更荒謬的是，國民黨真正該排審的軍購條例不排，卻忙著考察松機、追打行政院長赴日，國防不顧、外交也要打，還順手幫中國帶風向。林楚茵批評，台灣外交人員在前線協助國人返台、國軍官兵努力戊守國土，國民黨卻在後面忙著扯後腿，自甘淪為中國認知作戰的擴音器。